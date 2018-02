Še ni slovenske medalje? Brez panike!

503. del rubrike Športni SOS

12. februar 2018 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska uvrstitev po prvih treh tekmovalnih dneh olimpijskih iger v Pjongčangu je sedmo mesto Nike Križnar.

Peter Prevc je bil v Sočiju sploh edini Slovenec v zgodovini zimskih iger, ki je v prvih treh tekmovalnih dneh osvojil medaljo, kar je tema tokratnega Športnega SOS-a. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

1.097. Po prvih treh dneh olimpijskih iger je najboljša slovenska uvrstitev sedmo mesto. Kako je bilo na igrah od leta 1992 naprej? Je bilo še kdaj tako slabo?

Peter P.

V dveh primerih do zdaj se slovenski športniki niso uvrstili med najboljših deset, tako letošnje igre v tem primeru niso najslabše. Le enkrat do zdaj pa so v prvih treh dneh tudi osvojili medaljo, bilo je na zadnjih igrah v Sočiju, kjer je bil Peter Prevc drugi na srednji napravi. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

OI Športnik Mesto 1992 Samo Gostiša 12. 1994 Katja Koren 7. 1998 Andreja Grašič 5. 2002 Primož Peterka 10. 2006 Petra Majdič 11. 2010 Klemen Bauer 4. 2014 Peter Prevc 2. 2018 Nika Križnar 7.



Opomba: V tabeli so najboljše slovenske uvrstitve v prvih treh tekmovalnih dneh na olimpijskih igrah v času samostojne Slovenije.

Slavko Jerič