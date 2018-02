Najvišje povprečje na zmagovalnem odru - 35 let

9. februar 2018

V zadnjih letih je v alpskem smučanju vse pogostejši prizor, da tekmovalci na zmagovalnem odru presegajo mejo 30 let.

Tokrat smo na portal Športni SOS dobili vprašanje, ki se dotika ravno tega. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj. V naslednjih dneh bodo v ospredju vprašanja, ki se dotikajo olimpijskih iger.

1.094. Ob zadnji zmagi Lindsey Vonn, ko je postala najstarejša zmagovalka smuka, se mi je porajalo vprašanje, kakšen je bil najvišji seštevek let smučarjev, ki so na tekmi dosegli uvrstitev na stopničke (prosim, upoštevajte samo tekme, kjer so bili na stopničkah trije tekmovalci).

Jan Štrukelj

Najvišja skupna starost je bila 106 let, 4 meseci in 56 dni (oziroma v povprečju 35 let, 5 mesecev in 28 dni). Ta rekord je razmeroma svež, saj se je zgodil lani v Kvitfjellu, kjer je superveleslalom dobil Peter Fill, na oder za zmagovalce pa sta stopila še Hannes Reichelt in Erik Guay. Tekmo si bo dobro zapomnil tudi Martin Čater, ki je s šestim mestom dosegel uspeh kariere.

Smučar Starost Peter Fill 34-3-14 Hannes Reichelt 36-7-21 Erik Guay 35-6-21



Najstarejše povprečje na ženskih tekmah pa je 32 let, 6 mesecev in 23 dni, bilo je 18. januarja 2015, ko je smuk v Cortini d'Ampezzo dobila Lindsey Vonn, na stopničke za zmagovalke pa sta se povzpeli še Elizabeth Görgl in Daniela Merighetti.

Smučar Starost Lindsey Vonn 30-3-0 Elizabeth Görgl 33-10-29 Daniela Merighetti 33-6-13



1.095. Vprašanje o alpskem smučanju. Po kratki raziskavi sem ugotovil, da je Špela Pretnar alpska smučarka z največ zmagami v svetovnem pokalu, ki na velikih tekmovanjih nikoli ni dobila medalje. Sem koga spregledal?

@dmashina

Slovenska alpska smučarka Špela Pretnar je v svetovnem pokalu dobila šest tekem, na velikih tekmovanjih pa nikoli ni osvojila medalje. V celotni zgodovini svetovnega pokala najdemo še tri smučarke s šestimi zmagami, ki niso dobile medalje, to so Američanka Kristina Koznick, Španka Maria Jose Rienda Contreras ter Nemka Christa Zechmeister.

Še tri tekmovalke z več zmagami na olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih niso osvojile medalje, to so Francozinja Britt Lafforgue, Avstrijka Gertrude Gabl in Švicarka Bernardette Zurbriggen. Vse omenjene tekmovalke so v svetovnem pokalu dobile po sedem tekem. Za zanimivost - po sedemkrat sta zmagali tudi Mateja Svet in Ilka Štuhec, obe imata medalje z velikih tekmovanj.

Slavko Jerič