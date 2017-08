Neymar ostro napadel vodstvo Barcelone

Brazilec blestel v prvi domači tekmi za novi klub

21. avgust 2017 ob 10:26

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Brazilski zvezdnik PSG-ja Neymar ni varčeval z besedami, ko so mu novinarji zastavili nekaj vprašanj v zvezi z nekdanjim klubom. "Barcelona si zasluži precej boljšo upravo, kot jo ima zdaj," je povedal najdražji nogometaš na svetu.

Neymar je na prvi domači tekmi v francoskem prvenstvu dosegel dva zadetka in prispeval še dve podaji v zmagi Parižanov s 6:2 nad Toulousom. "Povedal bom po pravici, zelo sem razočaran nad vodstvom kluba. Ti ljudje, ki upravljajo klub, ne bi smeli biti na teh mestih. Barcelona si zasluži boljše ljudi in to ve cel svet," je dejal Neymar, za katerega so Francozi odšteli rekordnih 222 milijonov evrov.

"V Barceloni sem preživel štiri krasna leta. Bil sem srečen, vsaj na začetku. Tudi razšel sem se prijateljsko, razen z upravo. Ne vem, kaj se trenutno dogaja s klubom, vendar vidim, da so moji bivši soigralci in prijatelji žalostni. Upam, da se bo položaj uredil in da bo Barcelona znova konkurenčna," je dodal Brazilec, ki je pred začetkom tekme jokal ob minuti molka za žrtve terorističnega napada v Barceloni.

Vodstvo Barcelone na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem je v nezavidljivem položaju. Nikakor namreč ne najde zamenjave oziroma novih igralcev po odhodu Neymarja. Dortmund in Liverpool sta zavrnila ponudbi za Ousmana Dembeleja oziroma Philippa Coutinha, edino okrepitev, Brazilca Paulinha, ki je zadnji dve leti igral na Kitajskem in za katerega je klub plačal 40 milijonov evrov, pa navijači niso sprejeli z navdušenjem.

R. K.