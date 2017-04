Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pekka Rinne je na dveh tekmah proti Chicagu ustavil vseh 59 strelov na svoja vrata. Foto: Reuters Kasperi Kapanen stopa po stopinjah očeta Samija, ki je tudi igral v Ligi NHL. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova "ničla" Chicaga, tokrat še s petardo v mreži

Toronto do zmage v drugem podaljšku

16. april 2017 ob 08:33

Chicago - MMC RTV SLO

Hokejisti Chicaga v dveh tekmah na domačem ledu niso zatresli mreže Nashvilla, ki pred selitvijo serije iz vetrovnega mesta vodi z 2:0, drugi dvoboj pa je dobil s kar 5:0.

Ob čvrsti in zanesljivi obrambi na čelu z odličnim Pekko Rinnejem, ki je zbral 30 obramb, je Predatorsom tokrat steklo tudi v napadu. Povsem so nadigrali razglašeni Chicago. "Prva tekma je bila podobna šahovski partiji, tokrat pa smo želeli biti bolj napadalni. Na prvem dvoboju smo odigrali dobro v obrambi, a ni zabavno, če se ves čas braniš. Tokrat smo bili boljši tudi na drugi strani," je povedal branilec Ryan Ellis, ki je v četrti minuti z modre črte načel domačo mrežo.

Blackhawksi so prvič izgubili prvi dve tekmi v seriji na svojem ledu v devetih zaporednih sezonah v končnici. "V obrambi naredijo vse, da nas povsem onemogočijo. Ne pustijo nam ničesar. Zdi se, da poskušamo na silo, izsiljujemo akcije, ko pa oni pridejo do priložnosti, kaznujejo naše napake," je dejal kapetan Chicaga Jonathan Toews. Nashville je šele peta ekipa v zgodovini NHL-a, ki je končnico začela z dvema zmagama brez prejetega gola.

Toronto do zmage v drugem podaljšku

Razburljivo je bilo v Washingtonu, kjer je Toronto slavil s 4:3 in izenačil izid v zmagah na 1:1. Odločitev je padla šele v 12. minuti drugega podaljška. Brian Boyle je za vrati z bekhendom podal na levo, kjer je Kasperi Kapanen premagal Bradena Holtbyja, ki ga je Boyle pretental s podajo in je pokril drugo stran. Finski mladenič je dvakrat zatresel mrežo Capitalsov, pred enim tednom pa je šele dosegel prvi gol v Ligi NHL.

Podaljšek so igrali tudi v Ottawi, kjer so gostitelji s 4:3 premagali Boston in serijo izenačili na 1:1. Toda na tem srečanju je bilo odločeno že po dveh minutah dodatka, ko je Dion Phaneuf zadel z modre črte, ko so imeli Senatorsi igralca več na ledu. Bruinsi so po dveh tretjinah vodili že s 3:1.

Anaheim je s 3:2 premagal Calgary in je na pol poti v drugi krog. Racmani so 29. zapored na domačem ledu premagali Flamese. Odločitev je padla dobre štiri minute pred koncem rednega dela, ko je ob igralcu več zadel kapetan Ryan Getzlaf. Ta je sicer podajal, ploščica pa se je odbila od drsalke Lancea Boume, povsem spremenila smer in končala v mreži.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

OTTAWA - BOSTON 1:1

4:3 (0:0, 1:3, 2:0) - v podaljšku

MacArthur 31, Wideman 46., Brassard 48., Phaneuf 62.; Stafford 30., Schaller 33., Bergeron 37.

Obrambe: Anderson 26; Rask 25.

WASHINGTON - TORONTO 1:1

3:4 (0:1, 2:2, 1:0) - v drugem podaljšku

Ovečkin 24., Carlson 32., Bäckström 53., van Riemsdyk 18., Kapanen 35., 92., Rielly 40.

Obrambe: Holtby 47; Andersen 47.

Nedelja:

COLUMBUS - PITTSBURGH 0:2

NY RANGERS - MONTREAL 1:1

Zahod:

CHICAGO - NASHVILLE 0:2

0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Ellis 4., Zolnierczyk 23., Sissons 34., Johansen 54., Fiala 59.

Obrambe: Crawford 24; Rinne 30.

ANAHEIM - CALGARY 2:0

3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Silfverberg 4., Rakell 7., Getzlaf 56.; Backlund 19., Monahan 28.

Obrambe: Gibson 35; Elliott 26.

Nedelja:

ST. LOUIS - MINNESOTA 2:0

SAN JOSE - EDMONTON 1:1

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Tilen Jamnik