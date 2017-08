Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andrea Dovizioso je postal veliki zmagovalec dirke za VN Avstrije v Spielbergu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obračun za "motosladokusce" v Avstriji pripadel Doviziosu

Ducati ostaja vladar Spielberga

13. avgust 2017 ob 15:07,

zadnji poseg: 13. avgust 2017 ob 17:28

Spielberg - MMC RTV SLO, STA

Italijan Andrea Dovizioso (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Spielbergu. V razredu MotoGP je drugo mesto osvojil Španec Marc Marquez (Honda), tretji pa je bil Dani Pedrosa.

Ducati tako ostaja vladar spektakla pred 90.000 navijači, ki se je v koledar SP-ja vrnil v prejšnji sezoni. Lani je namreč zmagal Andrea Iannone, ki zdaj vozi za Suzuki - danes je bil enajsti -, današnji zmagovalec Dovizioso pa je bil pred enim letom drugi. Dirka na avstrijskem krogu je postregla z razburljivo predstavo, ki sta jo vse do zadnjega zavoja v neposrednem obračunu še začinila Dovizioso in aktualni prvak Marquez, ki sta v zadnjih krogih iz sebe iztisnila vse in vozila na meji mogočega. Dovizioso se je na koncu z zmago prebil do drugega mesta v skupnem seštevku za vodilnim Marquezom.

Dovizioso: Imel sem odličen motor

"Res sem vesel, da mi je uspelo. Vse skupaj je bilo super, imel sem odličen motor, hvala ekipi za vse. To je to, največ, kar lahko dobiš v tem športu. V zadnjem krogu sem vedel, da bo Marc napadel, a na koncu sem bil jaz tisti, ki se je odpeljal na prvem mestu. Presrečen sem," je po odličnem dvoboju s Špancem dejal Dovizioso, ki je dosegel tretjo zmago v sezoni.

Nevarni manever svetovnega prvaka

"Včeraj mi je proga bolj ustrezala, danes pa sem imel nekaj težav z gumami. Bil je napet boj z Dovijem, v zadnjem krogu pa sem poskušal vse. Zadnji krog je bil za oba povsem na meji, a na koncu se je izšlo dobro, čeprav sem ostal na drugem mestu. Če bi bilo treba, bi vse naredil še enkrat povsem isto," pa je dvoboj pospremil poraženi Marquez, ki je v predzadnjem krogu zaostajal povsem malo in je bilo jasno, da bo še napadel. V predzadnjem zavoju na dirki je svetovni prvak s poznim zaviranjem skušal priti mimo, za trenutek mu je tudi uspelo, toda bil je predolg in na izhodu iz zavoja je bil "Dovi" spet spredaj, v žaru bitke za zmago pa je imel celo dovolj časa, da je z jezno kretnjo pokazal Marquezu, kaj si misli o takšnem napadu.

Na tretjem mestu je končal Pedrosa, ki se ni mogel vključiti v boj za zmago, a ob koncu tudi ni imel veliko težav z branjenjem tretjega mesta. Tesnejši je bil obračun od mest 4 do 8, nazadnje je bil tik pod stopničkami Jorge Lorenzo, za njim pa so se zvrstili Johan Zarco, Maverick Vinales in Valentino Rossi. Zadnji del sezone utegne biti še zelo zanimiv.

V skupnem seštevku SP-ja po 11 dirkah na vrhu ni sprememb, na prvem mestu je ostal Marquez, ki ima zdaj 174 točk, na drugo mesto se je prebil Doviziso s 158 točkami, tretji pa je Vinales (Yamaha), ki ima 154 točk.

Naslednja dirka bo čez dva tedna v Silverstonu.

Dirka za VN Avstrije, Spielberg

MotoGP, končni vrstni red: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 39:43,323 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +0,176 3. D. PEDROSA ŠPA/honda 2,661 4. J. LORENZO ŠPA/ducati 6,663 5. J. ZARCO FRA/yamaha 7,262 6. M. VINALES ŠPA/yamaha 7,447 7. V. ROSSI ITA/yamaha 8,995 8. A. BAUTISTA ŠPA/ducati 14,515 9. L. BAZ FRA/ducati 19,620 10. M. KALLIO FIN/ktm 19,766 Moto2, končni vrstni red: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 37:39,370 2. A. MARQUEZ ŠPA/kalex +1,312 3. T. LUTHI ŠVI/kalex 2,544 4. F. BAGNAIA ITA/kalex 3,070 5. M. PASSINI ITA/kalex 3,745 6. T. NAKAGAMI JAP/kalex 8,827 7. B. BINDER JAR/KTM 9,018 8. J. NAVARRO ŠPA/kalex 13,692 9. D. ÄGERTER ŠVI/suter 14,955 10. H. SYAHRIN MAL/kalex 18,997 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 37:23,124 2. P. ÖTTL NEM/KTM +3,045 3. J. MARTIN ŠPA/honda 3,377 4. L. LOI BEL/honda 3,385 5. A. CANET ŠPA/honda 3,502 6. F. DI GIANN. ITA/honda 3,730 7. G. RODRIGO ARG/KTM 3,804 8. A. NORRODIN MAL/honda 4,183 9. J. MASIA ŠPA/KTM 4,310 10. E. BASTIANINI ITA/honda 4,858 Skupni vrstni red (11/18), MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 174 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 158 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 150 4. V. ROSSI ITA/yamaha 141 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 139 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 207 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 181 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 153 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 215 2. R. FENATI ITA/honda 151 3. A. CANET ŠPA/honda 137

