Odbojkarski spektakel na Kongresnem trgu, slovenska aduta Pokeršnik in Zemljak

Mednarodni turnir v odbojki

20. julij 2017 ob 20:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kongresni trg v Ljubljani ima te dni spremenjeno podobo. Na njem stojita igrišči za odbojko, začel se je namreč mednarodni turnir v odbojki na mivki, ki ga prireja Evropska odbojkarska zveza.

Na glavnem turnirju bodo pri moških tri slovenske ekipe. Dvojici Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta se v finalni del uvrstili kot dvojici iz države gostiteljice, Sergej Drobnič in Alan Košenina bosta nastopila s posebnim povabilom.

"To bo tekmovanje, kot ga v tem športu še ni bilo. Take ravni turnirjev v odbojki na mivki v Sloveniji še nismo imeli, posledično je zelo dobra konkurenca, zagotovljeni so odlični pogoji, vse to ni bilo poceni. Finančno konstrukcijo smo zaključili šele pred dnevi, vse to ne bo poceni, tako da bo za naslednje leto veljalo razmisliti, ali ostanemo na isti ravni ali gremo korak nazaj," je na novinarski konferenci v uvodu dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret .

"Vsi pari so premagljivi"

Glavna slovenska aduta bosta Pokeršnik in Zemljak. "Konkurenco poznava, saj se z njo boriva na drugih turnirjih. Nekatere sva že premagovala, z nekaterimi izgubljala, a menim, da so vsi pari premagljivi. Glavna favorita pa sta zame Norvežana, ki bosta morala najprej priti iz kvalifikacij," meni Pokeršnik, ki ne pozablja niti na slovenske pare, predvsem omenja brata Danijela in njegovega partnerja Boženka. "Tudi ta par je konkurenčen, kar se tiče Potočnika in Jakopina pa ju čaka težko delo v kvalifikacijah," napoveduje slovenski prvak v dvoranski odbojki z ACH Volleyjem.

Njegov partner Zemljak se trenutno posveča le odbojki na mivki, glede tekmecev pa ima enako mnenje kot soigralec: "Favoriti so znani, a je vse odprto, zgodi se lahko vse. Midva upava na domače igrišče, ne samo zaradi spodbude navijačev, ampak tudi zato, ker je naš šport podoben kot tenis. Odloča tudi podlaga, če to poznaš in če na določeni več treniraš kot drugi, imaš lahko tudi prednost."

Za ženski CEV Satellite so organizatorji zbrali prijave 41 parov iz 19 držav, konkurenca bo zaradi nižje ravni tekmovanja nekoliko slabša kot pri moških. Slovenijo bodo na ženskem turnirju zastopale Špela Morgan in Tajda Lovšin ter Nina Lovšin in Lea Gostinčar, ki imajo na mednarodni lestvici med slovenskimi ekipami največ točk, posebno povabilo sta prejeli Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik.

