Odličen teden za zmaje v Alpski ligi - v Neumarktu do tretje zmage

Zmaji že na petem mestu

24. september 2017 ob 21:32

Neumarkt - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so se veselili še tretje zmage v tem tednu v Alpski ligi. Ljubljančani so premagali Neumarkt (2:3), odločil je Andrej Hebar v 57. minuti.

Izbranci Andreja Brodnika so zelo slabo začeli novo sezono. V finalu Pokala Slovenije so izgubili proti Jeseničanom z 0:3, v Alpski ligi pa so za uvod doživeli poraza proti Rittnu (0:2) in Kitzbühelu (0:5).

Zmagoviti ritem so Ljubljančani ujeli ta teden, v sredo so v Tivoliju odpravili Fasso s 6:1, v soboto so napolnili mrežo Gardene, tokrat so tri točke odnesli še iz Neumarkta.

V prvi tretjini sta mreži mirovali, gostitelji pa so imeli več strelov na vrata (10:5). Že po 39 sekundah druge tretjine so zeleno-beli povedli, zadel je Miha Zajc. Tudi zadnjo tretjino so odlično začeli Ljubljančani, po 18 sekundah igre je Matic Kralj povišal na 0:2 po podaji Andreja Hebarja. Ondrej Nedved je v 46. minuti znižal. Ko je na kazenski klopi v 54. minuti sedel Nik Grahut, je Kamil Brabenec izenačil na 2:2. V 57. minuti je razigrani Hebar odločil tekmo po podaji Boštjana Groznika. Robert Kristan je zbral 33 obramb.

SŽ Olimpija se je z devetimi točkami prebila na peto mesto, prihodnji konec tedna bodo najprej gostovali v Cortini, v nedeljo pa v Tivoli prihaja Lustenau.

Preloženi tekmi:

NEUMARKT - SŽ OLIMPIJA

2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

380; Nedved 46., Brabenec 54.; Zajc 21., Kralj 41., Hebar 57.

ZELL AM SEE - BREGENZERWALD 6:3

Lestvica: * x ZELL AM SEE 5 4 1 0 0 +8 14 RITTNER 4 4 0 0 0 +12 12 CORTINA 3 3 0 0 1 +8 9 ASIAGO 4 2 1 1 0 +5 9 SŽ OLIMPIJA 5 3 0 0 2 +4 9 BREGENZERWALD 5 3 0 0 2 0 9 STERZING 4 3 0 0 1 +9 8 PUSTERTAL 4 2 0 1 1 +5 7 SIJ ACRONI JESENICE 3 2 0 1 0 +3 7 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

