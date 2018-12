Ohlajeno jeklo spet postaja vroče - Pittsburgh ugnal New England

Pregled 15. tedna Lige NFL

17. december 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delnice Pittsburgha so po seriji treh porazov začele strmo padati, malo ljudi je verjelo, da se bo niz končal proti New Englandu, a Jeklarjem je to z zmago v derbiju 15. tedna Lige NFL uspelo.

Tom Brady in Ben Roethlisberger v Ligi NFL skupaj igrata že 15 sezon. Foto: Reuters

Pittsburgh je pred svojimi gledalci zmagal s 17:10 in ohranil vodstvo v svoji diviziji. Podajalec Ben Roethlisberger je vrgel dve podaji za zadetek in tudi dve prestreženi podaji. Motor zmage je bil tokrat mladi tekač Jaylen Samuels, ki je v 19 poskusih zbral 142 jardov.

Patsi spet niso dvignili vstopnice

"Pred tekmo smo se spraševali, če se nam bo uspelo zbrati in odgovoriti na krizo ali pa se bomo enostavno sesuli. Mislim, da ste odgovor videli na igrišču," je bil zadovoljen legendarni podajalec. Na drugi strani je New Englandu še drugič zapored uspelo zapraviti možnost, da si zmago zagotovijo preboj v končnico.

Chicago prvič po letu 2010 v končnici

Preboj v končnico je uspel Chicagu, ki je v divizijskem obračunu premagal Green Bay s 24:17. Bearsi so s tem osvojili divizijo NFC sever prvič po letu 2010. Domači podajalec Mitchell Trubisky je podal za dva zadetka, gostujoči Aaron Rodgers pa je šele drugič v sezoni vrgel prestreženo podajo.

Marlon Mack je bil nerešljiva uganka za Dallas. Foto: Reuters

Kavboji po 15 letih brez točke

Indianapolis je premagal Dallas kar s 23:0, Kavboji so tako prvič po 15 letih ostali brez dosežene točke. Nekajkrat so bili sicer blizu, že v prvem napadu so namreč izvajali prosti strel, a ga je domača obramba blokirala. V drugem napadu so se prebili vsega tri jarde do končne cone, a je nato tekač Ezekiel Elliott izgubil žogo. Pri gostiteljih tokrat v ospredju ni bil podajalec Andrew Luck, temveč tekač Marlon Mack (139 jardov, dva zadetka).

Liga NFL, 15. teden:

KANSAS CITY - LA CHARGERS 28:29

NY JETS - HOUSTON 22:29

DENVER - CLEVELAND 16:17

ATLANTA - ARIZONA 40:14

BUFFALO - DETROIT 14:13

CHICAGO - GREEN BAY 24:17

CINCINNATI - OAKLAND 30:16

INDIANAPOLIS - DALLAS 23:0

MINNESOTA - MIAMI 41:17

NY GIANTS - TENNESSEE 0:17

JACKSONVILLE - WASHINGTON 13:16

BALTIMORE - TAMPA BAY 20:12

SAN FRANCISCO - SEATTLE 26:23 (podaljšek)

PITTSBURGH - NEW ENGLAND 17:10

LA RAMS - PHILADELPHIA 23:30

Ponedeljek:

CAROLINA - NEW ORLEANS

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (9-5), Miami (7-7), Buffalo (5-9), NY Jets (4-10)

Sever: Pittsburgh (8-5-1), Baltimore (8-6), Cleveland (6-7-1), Cincinnati (6-8)

Jug: Houston (10-4), Indianapolis, Tennessee (8-6), Jacksonville (4-10)

Zahod: Kansas City, LA Chargers (11-3), Denver (6-8), Oakland (3-11)

Konferenca NFC

Vzhod: Dallas (8-6), Philadelphia, Washington (7-7), NY Giants (5-9)

Sever: Chicago (10-4), Minnesota (7-6-1), Green Bay (5-8-1), Detroit (5-9)

Jug: New Orleans (11-2), Carolina (6-7), Atlanta, Tampa Bay (5-9)

Zahod: LA Rams (11-3), Seattle (8-6), San Francisco (4-10), Arizona (3-11)



Opomba: Ekipe v krepkem tisku so se že uvrstile v končnico.

S. J.