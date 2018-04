Pao znova ustavil Dončića, a je Real za 1:1 našel druga orožja

Na krilih Rodrigueza CSKA do vodstva z 2:0

19. april 2018 ob 18:51,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 22:45

Atene,Moskva - MMC RTV SLO

Po polomu na prvi tekmi četrtfinalne serije so košarkarji Real Madrida bistveno bolje odigrali drugi dvoboj v Atenah, premagali Panathinaikos z 89:82 in izid v seriji izenačili na 1:1.

Kraljevi klub je poskrbel, da se bosta v seriji igrali vsaj še dve tekmi, naslednji dve bosta obe v madridskem WiZink Centru. Real je bistveno bolje začel tekmo, kot jo je v torek, ko je bilo kar 20:0 za Pao, a je imel Luka Dončić znova težave z agresivno domačo obrambo, predvsem s čvrstim Thanasisom Antetokounmpom. V dobrih šestih minutah je slovenski mladenič zgrešil oba meta iz igre, hkrati pa napravil dve osebni napaki in Pablo Laso ga je pri zaostanku Reala s 15:8 posadil na klop, na parket pa je vstopil šele nekaj sekund pred koncem drugega dela. Medtem so gostje v 13. minuti, ko je bil uspešen Jaycee Carroll, izenačili, vendar pa je Pao na odmor odšel s prednostjo štirih točk.

V drugem delu je organizacijo Realove igre znova prevzel Dončić. Čeprav strelsko ni bil razpoložen, pa je bil na parketu, ko so Madridčani prevzeli pobudo. V 24. minuti so izenačili na 46, slabih pet minut pred koncem tretje četrtine pa je Felipe Reyes izza črte povedel z 52:49. Tretjo četrtino so gostje dobili z 32:21. Dončić se je med strelce vpisal šele v 27. minuti, ko je bila nad njim storjena osebna napaka pri metu izza črte, Luka pa je zadel vse tri proste mete.

Sedem točk je znašala razlika pred zadnjimi desetimi minutami, a je hitro skopnela. Zadnjo četrtino je Panathinaikos odprl z delnim izidom 7:0, ki pa ga je s trojko prekinil Rudy Fernandez. 78:80 je bilo dobri dve minuti pred koncem, ko je Dončić izvrstno prodrl, nase potegnil dva obrambna košarkarja in v kotu na trojki samega našel Treya Thompkinsa, ki je zadel. Minuta je še ostala do konca, ko je Dončić ukradel žogo in po osebni napaki zadel še oba prosta meta za 86:80. S črte prostih metov je bil uspešen še 21 sekund pred koncem, ko je zadel za 88:82 in dokončno potrdil Realovo zmago.

Prvo ime Reala je bil tokrat kapetan Reyes z 18 točkami. Dončić znova ni imel svojega večera, oziroma so ga gostitelji ponovno izvrstno ustavili, a je v končnici odigral pomembno vlogo. Iz igre ni zadel, je pa zato zadel vseh osem prostih metov, temu pa dodal še pet skokov in štiri podaje ter tekmo končal z indeksom 18. Anthony Randolph je dosegel štiri točke. Pri Pau je bil z 20 najboljši Mike James. Eden izmed ključev ob zmagi je bil skok, ki ga je Real dobil s 37:18. Madridčani so v napadu ujeli 13 odbitih žog.

V moskovskem četrtfinalu CSKA vodi z 2:0, potem ko je bil na drugi tekmi od Himkija boljši z 89:84. Da se rdeči armadi, ki je bila po rednem delu Evrolige prva, odsotnost najboljšega posameznika Nanda de Coloja, ki se je poškodoval na prvi tekmi serije, ni poznala, je poskrbel Sergio Rodriguez. Chacho je odlično vodil domačo igro, v statistiko vpisal 26 točk in deset podaj, srečanje pa končal s statističnim indeksom 36.

Himki je sicer dobil prvi polčas za dve točki. Takšen je bil njegov zaostanek pred zadnjo četrtino, ko pa je CSKA na krilih Coryja Higginsa naredil serijo 11:2, s čimer je povedel z dvomestno razliko. Anthony Gill, ki je bil najboljši pri gostih s 24 točkami, je poskrbel, da se je Himki povsem približal, a je kakršne koli dvome o zmagovalcu s prostima metoma razblinil Higgins, ki se je ustavil pri 19 točkah. CSKA je mestnega tekmeca v tej sezoni premagal že šestič, zmagovita serija največjega ruskega kluba nad Himkijem pa zdaj traja že 16 tekem.

Četrtfinale, druge tekme:

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA 2:0

89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)

Rodriguez 26 in 10 podaj, Higgins 19, Clyburn 16, Hunter 14, Antonov 12; Gill 24, Šved 12, Marković in Anderson po 11.

PANATHINAIKOS - REAL MADRID 1:1

82:89 (21:16, 19:20, 21:32, 21:21)

James 20, Payne 13, Calathes 12, Singleton 11; Reyes 18, Carroll 17, Thompkins 12, Fernandez 10, Dončić 8 (0/3 iz igre), 5 skokov in 4 podaje v 27 minutah, Randolph 4 (2/5 iz igre) in 5 skokov v 8 minutah.

Petek ob 19.45:

FENERBAHČE - BASKONIA 1:0



Ob 20.15:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS 0:1

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

Tilen Jamnik