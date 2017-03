Peter Prevc zadovoljen z odskokom, ne pa še z letom

Tepeša kvalifikacijski polet pomiril

23. marec 2017 ob 14:46

Planica - MMC RTV SLO

Anže Semenič in Tilen Bartol sta prvi planiški dan postavila osebna rekorda, Peter in Domen Prevc, Jernej Damjan ter Jurij Tepeš pa so stopnjevali polete, kar je spodbudna napoved za prvo tekmo.

Želja Gorana Janusa je bila, da bi na petkovi tekmi med 40 tekmovalci nastopilo sedem ali osem slovenskih orlov. Čeprav so se kvalifikacije začele zelo spodbudno, ko so štirje iz nacionalnega paketa leteli več kot 207 m, a se je med njimi uspelo kvalificirati le Tilnu Bartolu, so si pravico nastopa ob treh neposredno uvrščenih priskakali še trije. Za preboj na tekmo je bilo treba skočiti vsaj 210 m. Po Bartolu sta svoje delo uspešno opravila še Anže Semenič in Jernej Damjan.

Kvalifikacije, ki jih je po diskvalifikaciji Norvežana Johanna Andreja Forfanga, z 241,5 m tako neuradnega lastnika daljave dneva, dobil njegov rojak in nekdanji svetovni rekorder Robert Johansson (233,0 m), je od Slovencev najvišje končal Semenič, ki je z daljavo 227,5 m zasedel osmo mesto, sicer pa je bil ves dan izjemno razpoložen. Najdaljši polet dneva je uspel Andreasu Wellingerju, ki je v drugi seriji treninga pristal pri 240,5 m.

Semenič osebni rekord prestavil na 238,0 m

Semenič je navdušil predvsem v prvi seriji za trening, ki jo je dobil z osebnim rekordom 238,0 m. "Prvi polet je bil res lep. Res sem užival. Sproščeno sem šel na tekmo. Morda ni bilo toliko strahu, ker smo prišli neposredno iz Vikersunda. Pri zadnjem skoku sem naredil manjšo napako na odskočni mizi, a nič hujšega. Malenkost sem bil pozen, s čimer imam težave, vendar se to da odpraviti. Zdaj je treba v petek te polete potrditi. Odraščal sem, ko je bil vsak polet čez 200 m veliko, zato mi tudi vsaka daljava toliko pomeni," je povedal Semenič, ki si je v zadnjih dveh letih z dobrimi nastopi v Planici priboril mesto na moštveni tekmi.

Boj za četverico bo v slovenski ekipi kar hud. Kandidaturo je s kvalifikacijskim poletom 221,0 m, kar ga je vodilo na 11. mesto, vložil tudi najizkušenejši Damjan. Na treningu se ni najbolje znašel, kvalifikacijski polet pa je že bil tisto, kar si želi. Pred petkovo tekmo je Damjanova glavna želja, da se odpočije, saj ima vročino: "Prva dva skoka sta bila tako tako. Potem sem naredil malce večjo spremembo in je šlo. Zdaj čutim skakalnico in vem, kaj je prav, in bom lahko začel stopnjevati skoke. Pred tem sem precej zamujal na mizi. Zaviralo me je čez hrbtišče in tako ne dobiš nobene hitrosti za drugi del."

Bartol z 224,0 m postavil osebno rekord

Uspešno je kvalifikacijsko sito na 22. mestu prestal Bartol. 211,5 m je meril njegov kvalifikacijski polet, a prave letalne sposobnosti je mladenič pokazal na treningu, ko je že s prvim poletom na tekmi svetovnega pokala pristal pri 219,0 m, zatem pa je bil še pet metrov daljši: "Na treningu sem naredil dva res lepa skoka, v kvalifikacijah pa se mi je pripetila kar velika napaka, ko sem bil prezgoden. To se je poznalo na daljavi, a vseeno sem se uvrstil na tekmo. Vesel sem, da sta mi že takoj uspela tako lepa poleta. Na tem potem lahko gradiš naprej. Meni se je sicer nato malce podrlo, a sem vseeno zadovoljen."

Lani je bil Bartol še med tistimi, ki so preizkušali letalnico bratov Gorišek. Tedaj ga je "odneslo" kar 252,0 m. Višino je imel še za daljši polet, vendar je moral skrajšati, na nogah pa se pri daljavi tedanjega svetovnega rekorda ni obdržal. In kaj pravi za letos? Kam lahko nese lovce daljav pod Poncami?: "Prostora je kar veliko, zato se pustimo presenetiti."

Tepeša kvalifikacijski polet pomiril

Od najboljše deseterice v razvrstitvi poletov je le še Daniel Andre Tande poleg slovenske trojke letel v kvalifikacijah. Najdaljši med njimi je bil Jurij Tepeš, ki je po 192,0 m in 223,5 m nato pristal pri 238,0 m, zaradi česar si je kar oddahnil pred petkovo tekmo: "Zadovoljen sem le z zadnjim poletom, čeprav je bilo še nekaj napak. Za prva dva sem bil kar malce jezen sam nase. Pri obeh skokih so se mi pojavile napake, ki jih v Vikersundu nisem počel. Upam, da bom v petek skakal podobno zadnjemu, in ne kot pri prvih dveh, ko sem bil pri obeh zelo zgoden. Pri prvem sem šel preveč v smuči, pri drugem pa sem se preveč odprl. Delal sem napake, ki jih tudi v letu nisem mogel nadomestiti. V Planici je treba narediti dober skok in se ne toliko zanašati na let."

Prvič je v Planici skakal Domen Prevc, ki pa s krstom na domači velikanki ni bil zadovoljen. V počepu še ni našel pravega položaja. "Skoki niso bili takšni, kot bi si želel. Dalo bi se bistveno bolje leteti. Tudi počutil se nisem najbolje in so bili skoki primerni počutju," je povedal najmlajši izmed bratov Prevc, ki pa je stopnjeval daljave, po 196,5 m in 207,5 m na treningu je v kvalifikacijah zmogel 222,5 m. Za zdaj mu je tako bolj pri srcu še vedno letalnica v Vikersudu, a kot dodaja, verjetno zato, ker v Planici še ni naredil pravega poleta.

Letalnica odlično pripravljena

Tudi junak lanske zime Peter Prevc je stopnjeval svoje polete. Po 210,0 m in 225,5 m so mu v kvalifikacijski seriji namerili 231,0 m. Zmagovalec lanskega svetovnega pokala in aktualni svetovni prvak v poletih ter dobitnik treh zaporednih malih kristalnih globusov v poletih se zaveda, kje so rezerve: "Prvi skok je bil narejen z malo rezerve, drugi je bil odskok boljši, ampak sem potem malce počakal. Tudi pri zadnjem sem dobro odskočil, a sem imel potem malce težav s premočno smučko. Moram izboljšati zadnji del leta. Tam nekje na 190 m sem imel nekaj težav in zato sem pristal malce prej, kot bi lahko."

Je bilo pa četrtkovo vzdušje kljub slabšemu vremenu, ko je bilo oblačno in je malce padal dež, dobra napoved za konec tedna. Zbralo se je 15.000 gledalcev – med njimi ogromno najmlajših navdušencev nad smučarskim letenjem, ki so bili glasni ob vsakem nastopu – in pripravilo odlično vzdušje. Obenem so se znova izkazali marljivi planiški delavci, ki so izvrstno pripravili letalnico in kljubujejo tudi visokim temperaturam. Vsi skakalci so po vrsti izražali navdušenje nad pripravo naprave. Kot je dejal Peter Prevc, "se sploh ne pozna, da je slabo vreme" in je obenem tudi dovolj trdna podlaga za doskok. Tepeš je pristavil, da je res težko ohraniti letalnico v enakem stanju v treh serijah pri takem številu tekmovalcev (75).

Tilen Jamnik