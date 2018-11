Pivovarji tokrat iz Novega mesta z dvignjeno glavo

Gorenje brez težav zmagalo v Dolu pri Hrastniku

14. november 2018 ob 21:21

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu državnega prvenstva s 30:28 ugnali Krko v Novem mestu in se ji tako oddolžili za presenetljivi poraz v superpokalu na začetku septembra.

Krkaši so vodili le na začetku tekme (1:0). Gostje so odgovorili s tremi zaporednimi goli, v deseti minuti je bilo 8:4. V 17. minuti so vodili tudi s petimi goli prednosti, na odmor so šli z enim manj (18:13). Žan Jurečič je drugi polčas začel enako kot je končal prvega - z golom. S tem so pivovarji vodili s +6, a se jim je za tem nekoliko ustavilo.

Krka se je približala le na -1

Domačini so črne minute skušali obrniti v svojo korist, v 47. minuti so se približali le na gol zaostanka (22:23). A so se črne minute nato prikradle tudi njim. Izbranci Tomaža Ocvirka so v 51. minuti vodili s 26:22, razliko treh oziroma štirih golov pa v nadaljevanju brez težav zadržali, zdržali so tudi zaključni nalet Novomeščanov. Prvi strelec tekme je bil Krkin Luka Florjančič s sedmimi zadetki, na drugi strani je William Accambray dal enega manj.

Zmaga nad Krko je za Celjane tako dobra popotnica pred nedeljsko tekmo z Zagrebom v Ligi prvakov.

12 golov Verdinka

V drugi tekmi dneva je Gorenje s 33:24 slavilo v Dolu pri Hrastniku. Strelsko je blestel Matic Verdinek, ki je zabil 12 golov.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA, 10. krog



KRKA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

28:30 (13:18)

Florjančič 7, Didovič 5; Accambray 6, Kodrin 5, Jurečič in Horžen 4.



DOL TKI HRASTNIK - GORENJE VELENJE

24:33 (12:16)

Klepej 6; Verdinek 12, Tajnik 4.

Sobota ob 19.00:

DOBOVA - KOPER 2013



JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK



SVIŠ IVANČNA GORICA - RIKO RIBNICA

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - TRIMO TREBNJE

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 9 0 1 18 RIKO RIBNICA 9 7 2 0 16 GORENJE VELENJE 10 6 2 2 14 MARIBOR BRANIK 9 5 1 3 11 URBANSCAPE LOKA 9 5 0 4 10 KOPER 2013 9 4 1 4 9 KRKA 10 4 1 5 9 TRIMO TREBNJE 9 3 2 4 8 JERUZALEM ORMOŽ 9 3 0 6 6 DOBOVA 9 3 0 6 6 DOL TKI HRASTNIK 10 1 1 8 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 9 1 0 8 2

A. V.