Javi Martinez, Thomas Müller in Philipp Lahm so potrti zapuščali zelenico Allianz Arene. Foto: Reuters Veliko slavje nogometašev Borussie v Münchnu. Največja zmaga v letošnji sezoni odpira vrata do pokalne lovorike. Foto: Reuters Thomas Tuchel je preživel zelo težko obdobje v zadnjih treh tednih. V sredo zvečer je bil evforičen. Foto: Reuters Carlo Ancelotti v prvi sezoni ni izpolnil visokih pričakovanj. Foto: Reuters Ousmane Dembele je bil neustavljiv v protinapadih. Borussia ima sijajno mlado ekipo in v naslednjih sezonah bo zelo resen tekmec Bayerna v boju za naslov. Foto: Reuters

Po dveh črnih tednih se obetajo velike spremembe pri Bayernu

Tuchel: 15 dni po napadu na naš avtobus so glave na pravem mestu

27. april 2017 ob 17:00

München - MMC RTV SLO

Carlo Ancelotti je prišel v München, da bi izboljšal dosežke Pepa Guardiole. V prvi sezoni ni izpolnil ciljev, v zadnjih dveh tednih so se načrti Bavarcev popolnoma sesuli.

Nekaj minut pred polnočjo je Italijan prišel v medijski salon na Allianz Areni. Bil je zelo potrt in težko je našel prave besede po porazu v polfinalu nemškega pokala proti dortmundski Borussii (2:3), potem ko je imel Bayern ogromno premoč (streli 24:11, koti 7:2, posest 69:31 %), zapravil je številne priložnosti. To je bila že peta zaporedna tekma v vseh tekmovanjih skupaj, ki je Bayern ni dobil.

Ancelotti je skušal je načrtovati sezono za vrhunec v aprilu in maju, a se mu ni izšlo. Preveč je bilo poškodovanih igralcev. Manuel Neuer je že končal sezono, Robert Lewandowski z bolečinami v desnem ramenu ni bil v pravi formi na ključnih tekmah, tudi stebra obrambe Mats Hummels in Jerome Boateng sta močno stisnila zobe in nista bili pripravljena za tako zahtevne tekme.

Osem dni po izpadu iz Lige prvakov v Madridu, ki ga je močno skrojil madžarski sodnik Viktor Kassai, je sledila nova hladna prha. Pred 75.000 gledalci (izjemno vzdušje so pripravili predvsem navijači črno-rumenih) so Bavarci vodili z 2:1 in nizali priložnosti. Med 30. in 60. minuto je bilo vseskozi vroče pred vrati Romana Bürkija. Javi Martinez je zadel vratnico z glavo, Arjen Robben pa je po napaki vratarja Borussie popolnoma sam pred praznimi vrati slabo streljal in Sven Bender je vrhunsko posredoval na golovi črti, žogo je odbil v vratnico. Po starem nogometnem pravilu so gostje izvedli dva protinapada, ki sta jih unovčila Pierre Emerick Aubameyang in sijajni Ousmane Dembele.

Ancelotti še ni želel oceniti sezone

"Prehitro je še govoriti o oceni celotne sezone. V Bundesligi so na sporedu še štiri tekme in nismo še osvojili prvenstva. Zelo smo razočarani, saj smo želeli osvojiti pokalno lovoriko. Zapravili smo ogromno priložnosti za vodstvo s 3:1, nato pa se v nogometu največkrat zgodijo taki porazi. V drugem polčasu je Borussia malce spremenila sistem, odlično so izvedli protinapade," je pojasnil Ancelotti, ki je na novinarski konferenci govoril le tri minute.

Veliko razočaranje v garderobi

"V garderobi je veliko razočaranje. Na vsak način smo se želeli prebiti v finale in težko bo preboleti ta poraz. Po slabem začetku smo prikazali zelo dobro igro in kar težko se je sprijazniti s takem razpletom," je razmišljal kapetan Philipp Lahm, ki bo do konca kariere odigral le še štiri tekme. Prevzel je odgovornost za peti gol, ko je izgubil žogo na sredini igrišča in sledil je protinapad.

David Alaba, ki je slabo posredoval pri odločilnem golu, je odločno poudaril: "Naši cilji pred sezono so bili jasni. Nismo jih izpolnili in razoračanje je ogromno. V garderobi je popolnoma tišina."

Lewandowski: Na tak način tudi v naslednjih letih ne bomo osvajali lovorik

"Popolnoma sami smo si krivi za ta poraz. Naredili smo velike napake v obrambi, zabili pa smo le dvak gola, kar je res malo, če upoštevamo vse velike priložnosti," je bil jezen Robben. Tokrat seveda sodnik Manuel Gräfe ni naredil nobene napake in zmaga učinkovitih gostov je popoplnoma zaslužena.

Lewandowski je bil dvakrat sam pred vrati, a je zelo slabo zaključil akcijo. "Nekaj nam manjka. Na tak način tudi v naslednjih letih ne bomo osvajali lovorik. Bomo videli, kakšne spremembe se bodo zgodile poleti," je povedal Poljak.

Največ se omenjajo Sanchez, Brandt, Gnabry in Keita

Položaj malce spominja na pomlad 2012, ko je Bayern izgubil finale Lige prvakov proti Chelseaju na Allianz Areni, potem ko je imel ogromno premoč. V finalu pokala je bila Borussia boljša kar s 5:2, tudi prvenstvo so osvojili črno-rumeni. V naslednji sezoni je bil odgovor pod vopdtvom Juppa Heynckesa pravi - trojna krona. Predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge še noče govoriti o okrepitvah, najprej se morajo zaceliti rane zadnjih dveh tednov.

Predsednik Uli Hoeness se zaveda, da je preveč ključnih igralcev že močno preseglo 30 let. Xabi Alonso in dolgoletni kapetan Lahm bosta končala bogati karieri. Franck Ribery je dopolnil 34 let, Robben pa 33.

Nemški novinarji so nam v pogovoru navrgli nekaj imen nogometašev, ki so trenutno največkrat omenjeni med morebitnimi okrepitvami. V napadu na tako visokem nivoju ne gre brez dveh izjemnih igralcev. Alexis Sanchez je na listi številnih evropskih klubov, v Bundesligi pa sta se izkazala napadalec Bayerja Julian Brandt in Serge Gnabry, ki je zelo zaslužen za preporod Werderja. Že dlje časa je želja vodilnih v klubu tudi 22-letni Naby Keita, ki pa ga Leipzig seveda ne misli prodati. Odškodnina znaša kar 55 milijonov evrov.

Tuchel: 15 dni po napadu na naš avtobus so glave na pravem mestu

Popolnoma drugačna slika je bila seveda v taboru črno-rumenih. Veliko slavje s številnimi navijači, ki so prišli v München, je imelo še dodaten pomen. 15 dni po bombnem napadu na klubski avtobus, ki je pustil globoke posledice pri vseh igralcih in tudi pri strokovnem štabu, so dosegli največjo zmago sezone.

"Začeli smo zelo dobro, zasluženo smo povedli, potem pa smo se popolnoma izgubili. Nismo več dobro pokrivali njihovih igralcev, stali smo predlače stran, podaje niso bile natančne. Med 20. in 45. minuto je šla tekma mimo nas in zelo sem bil zadovoljen, ker smo ob odmoru zaostajali le z 1:2. Bayern je imel velike priložnosti za 3:1 že pred odmorom, nato pa po naši neverjetni napaki tudi še na začetku drugega polčasa. Če bi prejeli tretji gol, bi bilo vse izgubljeno. Imeli smo veliko sreče, dobili smo nov zagon, bolj pogumno smo napadali in od 65. minute naprej smo igrali odlično. Občutek je izjemen po tako veliki zmagi," je bil navdušen trener Thomas Tuchel, ki je več kot deset minut vzneseno govoril pred zbranimi novinarji.

Velika zmaga v idealnem trenutku. Verjetno je porurski velikan nikoli ni potreboval tako močno: "15 dni po napadu na naš avtobus so glave že na pravem mestu. Vsi smo imeli srečo, da se ni zgodilo kaj hujšega. V soboto sem začutil po zmagi v Mönchengladbachu, da so igralci znova sproščeni in srečni. Tako težki dogodki pustijo posledice, a ekipa je stopila skupaj. Imel sem občutek, da smo dobili neko novo energijo. Gostovanje v Münchnu je eno najtežjih v Evropi. Veliko smo se naučili iz poraza v Bundesligi pred dvema tednoma, ko nismo imeli nobene možnosti. Uspeli smo se prebiti v finale in zanima nas samo zmaga v Berlinu."

V finalu 27. maja v Berlinu bo Borussia v vlogi velikega favorita proti Eintrachtu iz Frankfurta. Pokalna lovorika bi pomenila velik obliž na rane, ki so jih doživeli med napadom na avtobus 11. aprila.

A. G.