Pogumnim Domžalam velik aplavz, ne pa tudi zmaga

Povratna tekma bo prihodnji četrtek

17. avgust 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 23:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izjemno pogumno so se Domžale v boju za nastop v Evropski ligi lotile uglednega Marseilla in imele v prvem polčasu priložnost za izdatno vodstvo, tako da je kar škoda, da je bilo v Stožicah na koncu 1:1.

Na prvi tekmi zadnjega predkroga Evropske lige sta zadela Amedej Vetrih v 12. minuti in Morgan Sanson v 63. V posesti žoge je bilo 43:57, v strelih na gol 11:12 (v okvir vrat 4:7). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Marseillu, skupni zmagovalec dvoboja pa bo jeseni igral v skupinskem delu Evropske lige.

Več kot 10 tisoč gledalcev v prvem polčasu kar ni moglo verjeti, kako so Domžale igrale proti bogati francoski zasedbi. Dobivale so dvoboje na sredini igrišča, bile odlične pri organizaciji napada, pozabljale niso niti na obrambne naloge. Priložnosti so si kar sledile, začelo se je že v drugi minuti, ko kombinatorne akcije ni najbolje zaključil Jan Repas. Po osmih minutah je bilo spet vroče pred francoskimi vrati, a Miha Blažič ni prišel do strela.

Spretni Vetrih; Firer prestrašil Mandandaja

V 12. minuti je sledila nagrada. Senijad Ibričić je izvedel prosti strel, Ivan Firer pa je žogo podaljšal do Vetriha, ki jo je z nekaj metrov spretno potisnil v mrežo. Ni veliko manjkalo, pa bi Domžale hitro še enkrat šokirale tekmece. Ivan Firer je v kazenskem prostoru močno udaril po žogi in le odličnemu posredovanju Mandandaja se lahko Marseille zahvali, da ni bilo 2:0.

Po dobre pol ure igre so Domžale spet zagrozile. Po podaji Firerja je Jan Repas "obrnil" Gregoryja Sertica, ne pa tudi Mandandauja.

Marseille je v prvem polčasu dvakrat ogrozil domžalska vrata, Florian Thauvin je streljal od daleč, a je Dejan Milič poskus ubranil, malo pred polčasom pa je po podaji Morgana Sansona Thauvin "s prve" poskusil z dvanajstih metrov, a preveč naravnost, da bi lahko presenetil Milića.

Škotski sodnik razveljavil gol, Sanson nato le izenačil

V drugem polčasu Domžale niso več narekovale tako silovitega ritma in Marseille je dobival vedno več prostora. V 63. minuti je Florian Thauvin podal Sansonu, ki je učinkovito zaključil napad in s strelom v dolgi kot premagal Milića.

Nekaj minut prej je Marseille po prekinitvi tudi zatresel mrežo, a je škotski sodnik upravičeno dosodil prepovedani položaj.

Čeprav je bil Marseille v drugem polčasu podjetnejši, pa so imele tudi Domžale kar nekaj žog, ki bi z nekaj več sreče lahko končale v francoski mreži. Škoda predvsem 55. minute, ko je Balkovec podal z leve strani, Repas pa je z glavo meril za las čez gol. V 80. minuti je rezervist Petar Franjić (zamenjal je odličnega vezista Senijada Ibričića) sprožil s 25 metrov, Mandanda je bil spet zanesljiv.

Evropski prvaki iz leta 1993 so prišli v Slovenijo brez poškodovanega prvega zvezdnika Dimitrija Payeta, ki je izpustil tudi lansko tekmo v Stožicah, ko so Domžalčani igrali z West Hamom. Marseille je po letih krize z novim lastnikom postavil nove temelje kluba, tako da ima letos visoke cilje tudi v Evropi. Domžalski trener Simon Rožman je sijajno pripravil svojo ekipo, ki bi lahko uglednemu klubu zagrenila življenje, a izid 1:1 je tisti, ki Marseillu, če ne bo presenečenja, še vedno na stežaj odpira vrata v Evropsko ligo.

EVROPSKA LIGA, 4. predkrog, prva tekma

DOMŽALE - MARSEILLE 1:1 (1:0)

10.243; Vetrih 12.; Sanson 63.

Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec , Husmani, Bizjak (88./Ožbolt), Vetrih, Ibričić (90./Žužek), Repas, Firer (73./Franjić).



Marseille: Mandanda, Evra , Sertic, Rami, Sakai, Lopez (85./Anguissa), Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos, Germain (87./Cabella ), Thauvin (75./Njie).



Sodnik: Bobby Madden (Škotska)



Povratna tekma bo 24. avgusta ob 20.45.



Preostale tekme:

UTRECHT - ZENIT 1:0 (0:0)

Labyad 77.

DINAMO ZAGREB - SKENDERBEU (ALB) 1:1 (0:1)

Henriquez 95.; Latifi 37.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

BATE BORISOV - OLEKSANDRIJA (UKR) 1:1 (0:0)

APOLLON LIMASSOL - MIDTJYLLAND 3:2 (1:1)

KRASNODAR - CRVENA ZVEZDA 3:2 (1:0)

Ignatjev 20., Claesson 46., Petrov 66.; Pešić 71.

HAFNARFJÖRDUR - BRAGA 1:2 (1:0)



PAOK SOLUN - ÖSTERSUND 3:1 (1:1)



VARDAR - FENERBAHČE 2:0 (1:0)

Barseghjan 20., Topal 92./avtogol

VIKTORIA PLZEN - AEK LARNAKA 3:1 (2:1)

Bakos 29., 74./11-m, Kolar 36.

LUDOGOREC - SÜDUVA (LIT) 2:0 (0:0)

Moti 61., Vura 76.

ALTACH (AVT) - MACCABI 0:1 (0:0)

Kjartansson 68.

PANATHINAIKOS - ATHLETIC BILBAO 2:3 (1:0)

Lod 29., Cabezas 55.; Aduriz 68., 74./11-m, de Marcos 71.

LEGIA VARŠAVA - ŠERIF TIRASPOL 1:1 (0:0)

Hamalainen 76.; Bayala 87.

AJAX AMSTERDAM - ROSENBORG 0:1 (0:0)

Adegbenro 77.

VIITORUL CONSTANTA - SALZBURG 1:3 (1:3)

Tucudean 7.; Čan 2., Wolf 29., Dabbur 31.

CLUB BRUGGE - AEK ATENE 0:0

RK: Livaja 58./AEK

OSIJEK - AUSTRIA DUNAJ 1:2 (1:1)

Ejupi 15.; Monschein 26., Holzhauser 60.



MILAN - SHKENDIJA (MAK) 6:0 (3:0)

Andre Silva 13., 28., Montolivo 25., 85., Borini 67., Antonelli 68.



PARTIZAN BEOGRAD - VIDEOTON 0:0



EVERTON - HAJDUK SPLIT 2:0 (2:0)

Keane 30., Gueye 44.



MARITIMO - DINAMO KIJEV 0:0

RK: Hačeridi 89./Dinamo Kijev

T. O.