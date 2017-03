Pokalna obračuna z Mariborom za Olimpijo v času največje krize

Prva tekma bo v sredo ob 20.15 v Stožicah

30. marec 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če je pri navijačih nogometašev Olimpije še tlelo upanje, da se lahko vmešajo v boj za osvojitev državnega naslova, je po sredini predstavi in porazu proti Gorici, vsega konec.

Deset krogov pred koncem je Maribor pobegnil na 12 točk prednosti, tako da Ljubljančanom preostaja le še boj za drugo mesto. Tisto drugo mesto, za katerega je boj pred spomladanskim delom Mariboru napovedoval predsednik Olimpije Milan Mandarić. Ta si je obupno predstavo nogometašev, ki jih dobro plačuje, ogledal v družbi vodje oglednikov Olimpije Mladena Rudonje in nekdanjega hrvaškega reprezentanta, zdaj menedžerja Boška Balabana.

Brez zmage od 4. decembra

Štirje porazi in remi je v spomladanskem delu izkupiček Olimpije, ki na zmago čaka vse od 4. decembra. Še bolj kot kriza rezultata pa navijače zelenih skrbi slaba igra, ki ni doživela napredka niti po šok terapiji z zamenjavo Luke Elsnerja z Marijanom Pušnikom. Ljubljančani bodo tako z izjemno slabo popotnico v sredo pričakali Maribor na prvi polfinalni tekmi slovenskega pokala (prenos na TV SLO 2), čigar osvojitev bi bila obliž na rano v turbulentni sezoni.

"Izgubili smo veliko večino dvobojev, tudi drugih žog. Nismo dobro igrali v polju, delali smo preveč napak. To je bila res slaba predstava," je takoj pot tekmi povedal Pušnik, ki med reprezentančnim odmorom očitno ni dvignil ekipe, čeprav je še pred tekmo govoril prav o tem. Razočaraj je bil tudi branilec Kenan Bajrić: "Dogovorili smo se neke zadeve, ki pa nam nikakor niso stekle. Pravzaprav nam ni nič steklo. Trudili smo se izboljšati, ampak žal ni šlo."

Srebrnič: Dobili poplačano za prikazano

Trener Gorice Milan Srebrnič je videl slabo Olimpijo, zato svojim varovancem ni ukazal branjenja, ampak igro na zmago. "Bolje smo igralu in imeli veliko več priložnosti. Tekma se je s prejetim golom malo zapletla, Olimpija je dobila krila. Mi smo se nekoliko ustavili, vendar smo na koncu dobili poplačano za tisto, kar je bilo prikazano skozi celotno srečanje. Zapravili smo še veliko priložnosti."

Medtem ko Ljubljančane trese kriza, ki ji ni videti konca, Maribor zanesljivo koraka po 14. naslov državnih prvakov. Vijoličasti niso navdušili, zadnjeuvrščene Radomlje so premagali z 1:0, kar je njihova četrta zmaga na petih tekmah spomladanskega dela. Srečanje je že v 7. minuti odločil Dare Vršič.

Milanič zadovoljen s tremi točkami, ne pa povsem s prikazanim

"Želeli smo si več zadetkov, ampak nismo uspeli dodati ritma. Tekma je bila težka. Moramo jo čim prej spakirati. Dobili smo tri točke in zaradi tega smo zadovoljni," je povedal trener Maribora Darko Milanič. Resda so bili vijoličasti bližje drugemu zadetku kot Radomlje izenačenju, toda končnica pred 3.500 gledalci v Ljudskem vrtu ni bila povsem mirna. "Žal nam ni uspelo. Kot sem napovedal pred tekmo v Maribor nismo prišli igrati bunker in se nismo ustrašili renomiranega nasprotnika," je povedal trener Radomelj Adnan Zildžović.

R. K.