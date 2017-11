Poraza Jesenic in Olimpije s 3:2

Vratar Fasse zbral 50 obramb.

18. november 2017 ob 23:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako hokejisti SIJ Acronija Jesenic kot tudi SŽ Olimpije so v 18. krogu Alpske lige ostali praznih rok. Železarje je s 3:2 ugnal Sterzing, zmaje pa z enakim izidom Fassa.

Jeseničani so na Južnem Tirolskem zaostajali z 1:0, nato pa sta Gašper Glavič in Žan Jezovšek z goloma v 34. in 37. minuti poskrbela, da so na drugi odmor gostje odšli s prednostjo.

Jure Sotlar je nato izenačil v 46. minuti, za zmago domačih pa je v 52. minuti zadel Gyffen Nyren. Razmerje strelov je bilo 30:28 za slovenske prvake.

Olimpijo ustavil vratar Scola

Tudi Olimpija je bila pri Fassi dolgo v igri za vsaj točko. Po zaostanku z 2:0 sta namreč Matic Kralj (39.) in Črt Snoj (48.) izenačila na 2:2. Odločitev o zmagovalcu je padla v 58. minuti, ko je Tilna Spreitzerja matiral Samuel Rothstein. Razmerje strelov je bilo kar 52:32 za Ljubljančane, a je v vratih Fasse blestel Gianni Scola, ki je zbral 50 obramb.

HOKEJ NA LEDU



ALPSKA LIGA



18. KROG



STERZING - SIJ ACRONI JESENICE

3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

621; Nyren 29., 52., Sotlar 46.; Glavič 34., Jezovšek 37.



FASSA - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

521; Di Diomete 16., Bustreo 30., Rothstein 58.; Kralj 39., Snoj 48.



NEUMARKT - KITZBÜHEL 3:2

FELDKIRCH - CORTINA 2:1

BREGENZERWALD - KAC ml. 4:3

LUSTENAU - PUSTERTAL 2:4



GARDENA - ASIAGO 3:4

Lestvica: * x RITTNER 16 11 3 0 2 39 SIJ ACRONI JESENICE 16 10 2 1 3 35 VIPITENO 16 9 2 2 3 33 ASIAGO 16 10 1 1 4 33 FELDKIRCH 17 9 2 2 4 33 SŽ OLIMPIJA 18 9 2 1 6 32 PUSTERTAL 17 9 0 4 4 31 BREGENZERWALD 18 8 2 2 6 30 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. V.