Rakete vzletele: Kar 50 točk Houstona v tretji četrtini

Oklahoma City hodi po robu izpada

24. april 2018 ob 07:33

Minneapolis - MMC RTV SLO

Košarkarji Houstona so dobili četrto tekmo 1. kroga končnice Lige NBA proti Minnesoti (100:119) in v seriji povedli s 3:1.

Ključna je bila tretja četrtina, v kateri so gostje iz Teksasa dosegli kar 50 točk, 30 več od nasprotnika, prednost pa so brez večjih težav zadržali do konca.

Gostitelji so zadnjič vodili slabih šest minut pred koncem polčasa (39:37), pozneje so izid izenačili na 46, na odmor so odšli z zaostankom točke (49:50), potem pa se je začel šov varovancev Mika D'Antonija.

Houston vodil že s +35

Po delnem izidu 27:5 je prednost narasla na +23, najvišjo je v uvodnih minutah zadnje četrtine z dvema zadetima prostima metoma zagotovil Nene Hilario (+35; 69:104). Houston se je nato sprostil, D'Antoni je s parketa 'potegnil' nosilce igre, Minnesota je do konca uspela zaostanek stopiti na -19.

Mečeš na koš, enkrat bo šla žoga že skozi

"Bili smo zelo agresivni, ne glede na to, ali smo zadeli koš ali ne. To je naša največja prednost. Mečemo na koš in kaj kmalu bo žoga že šla skozi obroč," je po tekmi dejal prvi strelec Houstona James Harden (36 točk), ki je s soigralci v prvem polčasu zgrešil kopico (odprtih) metov, v nadaljevanju pa popolnoma nadigral ekipo iz Minneapolisa (samo v tretji četrtini je 28-letni Kalifornijec dosegel kar 22 točk). Chris Paul je k zmagi svoje ekipe dodal še 25 točk, Eric Gordon 18. Pri Minnesoti je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Karl-Anthony Towns.

Minnesota 14 let čakala na končnico

Serija se bo nadaljevala v sredo zvečer v Houstonu. Minnesota je nazadnje v končnici igrala v sezoni 2003/04, ko je s tedanjim najkoristnejšim igralcem lige Kevinom Garnettom in druščino napredovala do konferenčnega finala Zahoda in izgubila serijo z Los Angeles Lakersi (4:2). Houston je od sezone 2012/13 dalje redni udeleženec končnice, najdlje se mu je uspelo prebiti leta 2015, ko je nastope po porazu v seriji z Golden Statom zaključil v konferenčnem finalu (4:1).

Liga NBA, končnica, 1. krog

Zahodna konferenca:

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 1:3

100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)

Towns 22 in 15 skokov, Butler 19, Rose 17, Wiggins 14; Harden 36 (12/26 iz igre, 5/11 za tri), Paul 25, Gordon 18, Ariza 15, Capela 14 in 17 skokov.

UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 3:1

113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23)

Mitchell 33, Ingles 20, Gobert 16 in 10 skokov; George 32, Westbrook 23 in 14 skokov, Anthony 11.

Torek:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 3:1

NEW ORLEANS (6) - Portland (3) 4:0

Vzhodna konferenca, torek:

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 3:1



BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 2:2

Sreda:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 2:2



CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 2:2

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak