Ratejeva za 18 cm zgrešila bron, Janežič peti na 400 m

Nafi Thiam zlata v sedmeroboju

10. avgust 2018 ob 19:15,

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 22:03

Berlin

Martina Ratej je imela na evropskem prvenstvu v Berlinu v metu kopja lepo priložnost za odličje. 62 metrov je bilo dovolj za srebro. Slovenska rekorderka je vrgla 61,41 metra in končala na nehvaležnem četrtem mestu.

Naslov evropske prvakinje si je prepričljivo zagotovila Nemka Christin Hussong s 67,90 metra že v prvi seriji. Srebro je osvojila Čehinja Nikola Ogrodnikova (61,85 m), bron pa Litovka Liveta Jašiunaite (61,59 m).

Ratejeva je imela najboljši met v tretji seriji, ko se je celo prebila na tretje mesto, pozneje pa jo je v četrti seriji premagala litovska tekmica. Slabša meta v zadnjih dveh poskusih, ko je obstala pod 60 metri (58,62 in 59,70), pa nato nista bila dovolj za preboj na stopničke.

Veliko razočaranje po zapravljeni priložnosti

"Vse, kar lahko rečem, je to, da sem razočarana, 18 cm me je ločilo od medalje, ne morem verjeti, da sem to zapravila. Želja je bila prevelika, ne vem, kaj se je dogajalo. Občutek je bil dober, a ni bilo pospeška v izmetu. Ko sem videla izide, je bila želja še večja. Mogoče bi morala v drugi met na vse ali nič in tvegati, pa sem se skušala umiriti za dobro tehniko v nadaljevanju, kar se ni izšlo," je bila na robu solz slovenska rekorderka.

"Na ogrevanju pred finalom sem menila, da bo okoli 64 ali 65 m potrebnih za medaljo. Menila sem, da bodo tudi druge metale dlje, zato je bil tudi moj cilj, da dosežem daljše mete. Finalni nastopi na velikih tekmah mi res niso usojeni. To, da ne morem enkrat končno osvojiti medalje ... ne vem, ne vem. V finalu nikoli ne morem tekmovati tako, kot znam," je bila na tleh Ratejeva, ki je letos že vrgla 66,10 m in skoraj stalno krepko presegala 60-metrsko oznako. To ji je dajalo veliko večjo mirnost in sproščenost, celo igrivost, kot jo je kazala pred katerim koli velikim tekmovanjem v preteklosti. Toda od vsega tega v finalu ni bilo nič.

Do zdaj je medalje osvajala le na zimskih evropskih pokalih v metih in na sredozemskih igrah, kjer je bila leta 2013 tudi zlata. Na EP-ju je bila do danes najvišje na šestem mestu, dvakrat na zadnjih dveh prvenstvih leta 2014 v Zürichu in 2016 v Amsterdamu. Na SP-ju je bila najvišje leta 2011, ko je bila sedma v Daeguju. Sedma je bila tudi na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu.

Janežič naredil napako v zadnjem zavoju

Luka Janežič je v finalu teka na 400 metrov zasedel peto mesto (45,43). Zmagal je Matthew Hudson Smith (44,78). Srebro in bron sta osvojila belgijska dvojčka Kevin Borlee (45,13) in Jonathan Borlee (45,19).

"Mislim, da sem kljub vsemu zelo pogumno nastopil, prvih 200 m sem tekel zelo lepo, na zadnjem prehodu v ciljno ravnino pa sem izgubil, prehitel me je Borlee in potem te napake nisem mogel več popraviti. Po taki sezoni smo dosegli maksimum, res pa je, da smo želeli medaljo. Je pa bila tokrat veliko boljša konkurenca kot na prejšnjem EP-ju v Amsterdamu, zato je zame tokratni dosežek veliko vrednejši," je dejal Vodičan.

Janežič je v sredo v tretji polfinalni skupini zasedel drugo mesto in se s 44,93, svojim drugim tekom v karieri pod 45 sekundami, po mestih neposredno uvrstil v finale. Skupno je dosegel četrti izid. "V finalu nihče ni tekel na čas, vsi smo šli le na uvrstitev. Na koncu me ni pobiralo, mogoče sem celo pridobival, a napako sem naredil v zadnjem zavoju. Po polfinalu sem bil zelo utrujen, ne vem, ali sem bil že kdaj tako po eni tekmi. Vendar se mi je uspelo pripraviti za finale, želel sem si medalje, vedel pa sem, da bo vsaka najmanjša napaka odnesla medaljo. In sem jo naredil, v finalu EP-ja pa zanje ni prostora," je pojasnil evropski prvak do 23 let.

Sezono so zaznamovale poškodbe. "Odpovedal sem dve diamantni ligi, veliko mitingov, še pred tremi tedni nisem vedel, ali bom tu sploh nastopil. Mislim, da je to velik dosežek za celotno ekipo. Znova sem dokazal, da sodim med najboljše tekače v Evropi, naslednja priložnost bo EP v dvorani naslednjo zimo," je napovedal Janežič.

Thiamova po hudem boju do zlata v sedmeroboju

Zelo napet je bil tudi sedmeroboj. V vodstvu sta se izmenjevali Nafi Thiam in Katarina Johnson Thompson. Britanka, ki je vodila po prvem dnevu, je blestela v skokih in tekih, Belgijka pa v obeh metih. Ključen je bil znova met kopja, Thiamova je v tretji seriji vrgla kar 57,91 metra, Johnsonova pa je zmogla le 42,16 metra, kar je pomenilo 305 točk razlike. V teku na 800 metrov je bila Britanka hitrejša kar za deset sekund, a to ni bilo dovolj za zlato.

Kopje (Ž): 1. C. HUSSONG NEM 67,90 2. N. OGRODNIKOVA ČEŠ 61,85 3. L. JASIUNAITE LIT 61,59 4. M. RATEJ SLO 61,41 5. T. HALADOVIČ BLR 60,92 6. A. ALAIS FRA 60,01 7. I. ŠEDIVA ČEŠ 59,76 8. S. BORGE NOR 59,60 9. L. PALAMEIKA LAT 57,98 10. S. FLINK ŠVE 56,91 11. M. VUČENOVIĆ SRB 55,23 12. J. KANGAS FIN 54,92

400 m (M): 1. M. HUDSON SMITH VB 44,78 2. K. BORLEE BEL 45,13 3. J. BORLEE BEL 45,19 4. K. ZALEWSKI POL 45,34 5. L. JANEŽIČ SLO 45,43 6. O. HUSILLOS ŠPA 45,61 7. R. DOS SANTOS POR 45,78 8. K. WARHOLM NOR 46,68

1.500 m (M): 1. J. INGEBRIGTSEN NOR 3:38,10 2. M. LEWANDOWSKI POL 3:38,14 3. J. WIGHTMAN VB 3:38,25 110 m ovire (M): 1. P. MARTINOT LAGARDE FRA 13,17 2. S. ŠUBENKOV RUS 13,17 3. O. ORTEGA ŠPA 13,34 800 m (Ž): 1. N. PRIŠČEPA UKR 2:00,38 2. R. LAMOTE FRA 2:00,62 3. O. LJAHOVA UKR 2:00,79

400 m ovire (Ž): 1. L. SPRUNGER ŠVI 54,33 2. A. RIŽIKOVA UKR 54,51 3. M. BEESLEY VB 55,31 Troskok (Ž): 1. P. PAPAHRISTU GRČ 14,60 2. K. GIERISCH NEM 14,45 3. A. PELETEIRO ŠPA 14,44

Višina (Ž): 1. M. LASICKENE RUS 2,00 2. M. DEMIREVA BLG 2,00 3. M. L. JUNGFLEISCH NEM 1,96

Sedmeroboj: 1. N. THIAM BEL 6.816 2. K. JOHNSON THOMPSON VB 6.759 3. C. SCHÄFER NEM 6.602

A. G.