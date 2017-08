Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Manchester United je gladko odpravil Swansea. Foto: Reuters Manchester je na prvih dveh tekmah tekmeca odpravil s kar 4:0. Foto: Reuters Sorodne novice Rdeči vragi na krilih novinca Lukakuja pometli z West Hamom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rdeči vragi v treh minutah in 41 sekundah zlomili Swansea

Liverpool - Crystal Palace

19. avgust 2017 ob 16:22,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 17:18

London - MMC RTV SLO

Manchester United je v drugem krogu angleškega nogometnega prvenstva gladko s 4:0 odpravil ekipo Swanseaja.

Varovanci Joseja Mourinha so že drugo tekmo zapored dobili z visoko razliko, na srečanju s Swanseajem pa so dominirali od prve do zadnje minute.

Proti Swanseaju pred 20.862 gledalci so na vso moč zaigrali že od samega začetka, a vodilni gol dosegli šele ob koncu prvega polčasa. Eric Bailly se je po podaji iz kota znašel na pravem mestu in žogo pospravil v mrežo.

Manchester je v drugem polčasu imel veliko priložnosti, a se je Swansea uspešno branil vse do 80. minute, ko je sledil njihov zlom. Sledili so trije goli rdečih vragov, dosegli so jih v treh minutah in 41 sekundah. Najprej je novinec Romelu Lukaku dobro izkoristil podajo Henrika Mkhitaryana, zadel je za 2:0, dve minuti pozneje pa je po še eni odlični podaji Mkhitaryana Paul Pogba lobal vratarja. Končni rezultat je postavil Anthony Martial, ki se je med strelce vpisal devet minut po tem, ko ga je Mourinho poslal na nogometno zelenico.

Manchester je z drugo zmago na vrhu tabele.

ANGLEŠKO PRVENSTVO

2. KROG

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0:4 (0:1)

Bailly 45., Lukaku 80., Pogba 82., Martial 84.

Swansea: Fabianski, Mawson, Bartley (67./Routledge), Fernandez, Mesa /67. Narsingh), Olsson, Carroll, Fer, Naughtobn, Ayew, Abraham (82./McBurnie).

Manchester United: de Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Pogba, Matić, Mata (75./Fellaini), Mkhitaryan (85./Herrera), Rashford (75./Martial), Lukaku.

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - WATFORD 0:0 (0:0)

BURNLEY - WEST BROMWICH 0:0 (0:0)

LEICESTER - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Okazaki 1., Maguire 54.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 0:0 (0:0)

SOUTHAMPTON - WEST HAM 2:1 (2:1)

Gabbiadini 11., Tadić 38./11-m.; Chicharito 45.

Ob 18.30:

STOKE CITY - ARSENAL



Nedelja ob 14.30:

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE

Ob 17.00:

TOTTENHAM - CHELSEA

Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - MANCHESTER CITY

Lestvica MANCHESTER UTD. 2 2 0 0 8:0 6 HUDDERSFIELD 1 1 0 0 3:0 3 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 2:0 3 TOTTENHAM 1 1 0 0 2:0 3 ARSENAL 1 1 0 0 4:3 3 BURNLEY 1 1 0 0 3:2 3 EVERTON 1 1 0 0 1:0 3 WEST BROMWICH 1 1 0 0 1:0 3 LIVERPOOL 1 0 1 0 3:3 1 WATFORD 1 0 1 0 3:3 1 SOUTHAMPTON 1 0 1 0 0:0 1 SWANSEA 2 0 1 1 0:4 1 LEICESTER 1 0 0 1 3:4 0 CHELSEA 1 0 0 1 2:3 0 BOURNEMOUTH 1 0 0 1 0:1 0 STOKE CITY 1 0 0 1 0:1 0 BRIGHTON 1 0 0 1 0:2 0 NEWCASTLE 1 0 0 1 0:2 0 CRYSTAL PALACE 1 0 0 1 0:3 0 WEST HAM 1 0 0 1 0:4 0

D. S.