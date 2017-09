Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zinedine Zidane je treniral s svojimi varovanci na stadionu Westfalen. Foto: Reuters Peter Bosz je preporodil Borussio, ki je v odlični formi. Foto: Reuters Sorodne novice Maribor v Sevillo brez stebra obrambe Šulerja Dodaj v

Real prihaja v neugodnem trenutku v Dortmund, kjer še ni zmagal

25. september 2017 ob 20:45

Dortmund - MMC RTV SLO

V torek bo v Ligi prvakov derbi na stadionu Westfalen, kjer bo vodilna ekipa Bundeslige dortmundska Borussia gostila evropske prvake iz Madrida.

Črno-rumeni so v sijajni formi, v nemškem prvenstvu imajo tri točke naskoka pred Bayernom. Trenerju Petru Boszu, ki je maja popeljal Ajax do finala Evropske lige, je uspelo povezati ekipo. Pierre-Emerick Aubameyang neusmiljeno trese mreže, sprijaznil se je s tem, da ga vodstvo kluba poleti ni želelo spustiti v Madrid. V napadu je združil moči z Maximilianom Philppom, ki je v življenjski formi. Tudi Andrej Jarmolenko se je hitro vklopil v moštvo.

"Vse tekme proti Realu so bile prav posebne. Vsekakor zelo spoštujemo tekmeca, ki je osvojil zadnja dva evropska naslova. Tekma prihaja v pravem trenutku, saj smo odlično pripravljeni in imamo veliko samozavest. S prihodom novega trenerja smo še okrepili presing po vsem igrišču," je poudaril Mario Götze.

"Zelo rad si ogledam tekme Reala. Vse od prihoda Zidana igrajo atraktiven in učinkovit nogomet," je dodal trener Bosz. Borussia je dobila tri od šestih domačih tekem z Realom, preostale tri so se končale z remijem.

V uvodnem krogu Lige prvakov je Borussia izgubila na Wembleyju proti Tottenhamu z 1:3 in v drugem krogu potrebuje točke. Ob morebitnem neuspehu bi se znašla v velikih težavah. Nemški mediji že ugibajo, da imajo Dortmundčani veliko priložnost za nemški naslov (prvi po letu 2012), če bi se osredotočili le na prvenstvo, saj ima Bayern veliko težav in ne blesti.

Zidane: V Dortmundu lahko dihaš Ligo prvakov

Madridski Real je v španskem prvenstvu že zdaj v velikih težavah. Za vodilno Barcelono, ki je zbrala maksimalnih 18 točk, zaostaja že sedem točk. Katalonci imajo močno zasedbo, ki si ne bo privoščila veliko spodrsljajev, zato mora kraljevi klub nanizati zmage v prvenstvu.

"Na tem stadionu lahko dihaš Ligo prvakov. Tu je prav posebno vzdušje. Zavedam se, da še nikoli nismo zmagali v Dortmundu. To bo velik izziv. V zadnjem mesecu smo imeli nekaj težav, imamo dovolj dobre napadalce, da dosežemo zadetek tudi v torek," je pojasnil Zidane.

Lani obe tekmi končani z 2:2

Pred letom dni sta se ekipi prav tako srečali v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov. V Dortmundu se je tekma končala brez zmagovalca (2:2). Gostje so dvakrat povedli, zadela sta Cristiano Ronaldo in Raphael Varane, v prvem polčasu je izenačil Aubameyang, v 87. minuti pa je končni izid postavil Andre Schürrle. Tudi povratna tekma v Madridu se je končala z 2:2 in Borussia je v skupini F končala pred Realom, ki pa je nato blestel v izločilnih bojih in tretjič v zadnjih štirih letih osvojil evropski naslov.

2. krog, torek ob 20.45, skupina F:

MANCHESTER CITY - ŠAHTAR



NAPOLI - FEYENOORD

Lestvica: MANCHESTER CITY 1 1 0 0 4:0 3 ŠAHTAR 1 1 0 0 2:1 3 NAPOLI 1 0 0 1 1:2 0 FEYENOORD 1 0 0 1 0:4 0

Skupina G:

MONACO - PORTO



BEŠIKTAŠ - RB LEIPZIG

Lestvica: BEŠIKTAŠ 1 1 0 0 3:1 3 MONACO 1 0 1 0 1:1 1 RB LEIPZIG 1 0 1 0 1:1 1 PORTO 1 0 0 1 1:3 0

Skupina H:

BORUSSIA (D) - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Toljan, Dahoud, Sahin, Götze, Jarmolenko, Aubameyang, Philipp.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Bale, Ronaldo.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

APOEL - TOTTENHAM

Lestvica: REAL MADRID 1 1 0 0 3:0 3 TOTTENHAM 1 1 0 0 3:1 3 BORUSSIA (D) 1 0 0 1 1:3 0 APOEL 1 0 0 1 0:3 0

A. G.