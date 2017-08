S hitrim zadetkom spodrezati Hapoel in jurišati med elito

V torek povratna tekma med Mariborom in Hapoelom

21. avgust 2017 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ni pomembno, kdo bo dal gol. Glavno je, da čim prej zabijemo," pred odločilno tekmo za vstop v Ligo prvakov in v svet nogometnih sanj, razmišljajo nogometaši Maribora.

V torek zvečer se bo Ljudski vrt spet tresel. Ob 20.45 se bo začela povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za vstop v skupinski del Lige prvakov med Mariborom in Hapoelom Ber Ševo. Izraelska ekipa je prejšnji teden zmagala z 2:1, tako da bi Mariborčane med elito, v kateri so igrali že dvakrat (1999, 2014) peljala že zmaga z 1:0. Naloga nikakor ne bo lahka, a slovenski državni prvaki so podviga vsekakor sposobni.

Vsi pripravljeni za dvoboj, seveda z izjemo Zahovića

"Želim si, da zabijemo čim več golov, zavedam pa se, da bo to težko. Moramo biti pametni, poleg energije in znanja bo treba paziti in reševati položaj v obrambi optimalno," je na novinarski konferenci povedal trener Darko Milanič, ki je na sobotni tekmi državnega prvenstva proti Krškemu spočil nosilce igre. "Res je, da je bilo nekaj igralcev s težavami po končani prvi tekmi. Razen Luke Zahovića, ki je prestal operacijo ključnice, so drugi sanirali poškodbe in bili na treningu."

Med igralci, ki so bili v mariborski zasedbi leta 2013, ko je Maribor zadnjič igral v Ligi prvakov, je tudi Damjan Bohar. Z Izraelci dobre izkušnje, saj so Mariborčani takrat izločili Maccabi Tel Aviv. "Spomini so lepi. Ni pomembno, kdo bo dal gol. Glavno je, da čim prej zabijemo. Če ga bomo dali dovolj zgodaj, se bo položaj na igrišču spremenil." Da bo bučno občinstvo na razprodanem Ljudskem vrtu še dodaten motivacijski dejavnik, ni dvoma: "Vemo, da so nam navijači v preteklosti pomagali do uspehov, in ne dvomim, da bo tako tudi tokrat."

Branilce bo treba prisiliti v prekrške

A razen želenega gola bo treba paziti na obrambo. Predvsem jim je nigerijski napadalec Anthony Nwakaeme, ki je na prvi tekmi zadel za izenačenje, povzročal veliko preglavic. Tukaj Milanič vidi psihološki trenutek: "Vtis sodelavcev, ki so spremljali Hapoel še pred našim dvobojem, je, da imamo na koncu več energije. Čeprav smo tudi sami bili utrujeni. V preveliki želji se lahko zgodijo napake in rumeni kartoni vplivajo na ostrino. Zadevo moramo rešiti tako, da smo kolektivno agresivni. Če si individualno agresiven, potem si hitro kaznovan s kartonom. Njihove branilce moramo prisili v prekrške za karton."

"Na koncu bodo prevladovali občutki veselja"

Športni direktor Zlatko Zahovič čuti, da je v zraku nekaj velikega: "Prisotna je izjemno pozitivna atmosfera. V mestu in med igralci, med vsemi v klubu je čutiti nekaj velikega. Opazna je pozitivna energija. Igramo za Ligo prvakov in vsi vemo, kaj to pomeni. Hapoel Ber Ševa je odlična ekipa, vedeli smo, da bo treba trpeti na prvi tekmi, a bomo imeli možnosti. In zaradi zelo dobro odigrane tekme v gosteh jih imamo. Tam smo izgubili zaradi evrogola in enajstmetrovke, ki je po našem mnenju ni bilo. Ne morem napovedati rezultata, sem pa prepričan, da bodo na koncu prevladovali občutki veselja."

Dvoboj bo sodil Italijan Gianluca Rocchi. Tudi tokrat bodo ulice okoli stadiona jutri zaprte za ves promet, prav tako bodo na stadionu veljala stroga merila varnosti, za imetnike vstopnic pa bo mestni promet po 18. uri brezplačen, kar naj bi olajšalo ogled najpomembnejše tekme leta.

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, prvaki



Torek ob 17.30:

ASTANA - CELTIC 0:5

Ob 20.45:

MARIBOR - HAPOEL BER ŠEVA 1:2

RIJEKA - OLYMPIACOS 1:2

Sreda ob 20.45:

KÖBENHAVN - QARABAG 0:1

SLAVIA PRAGA - APOEL 0:2



Neprvaki

Torek ob 20.45:

SEVILLA - ISTANBUL BASAKSEHIR 2:1

NICE - NAPOLI 0:2

Sreda ob 20.45:

CSKA MOSKVA - YOUNG BOYS 1:0

LIVERPOOL - HOFFENHEIM 2:1

STEAUA BUKAREŠTA - SPORTING 0:0

V odebeljenem tisku so izidi prvih tekem.

