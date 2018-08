Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Senad Salkič je na Madžarskem osvojil dve medalji. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Salkič na Madžarskem srebrn posamično in zlat z ekipo

V drugi seriji Slovenija dosegla vojaški svetovni rekord

18. avgust 2018 ob 15:26

Slovenski padalci so na 21. vojaškem svetovnem prvenstvu v padalstvu v skokih na cilj v Szolnoku na Madžarskem osvojili ekipno zlato in še posamično srebro v moški konkurenci.

Za zlato je poskrbela ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut Erjavec, Matej Bečan in Senad Salkič, ki je osvojil še srebro v posamični konkurenci. V petek je srebro osvojila tudi Maja Sajovic.

Slovenska ekipa je bila na Madžarskem od prve do zadnje serije v vodstvu, v drugi je celo dosegla vojaški svetovni rekord, vseh pet padalcev je skok opravilo z odliko, brez dobljenega kazenskega centimetra, skupni izkupiček s svetovnega prvenstva, ekipno zlato in dve posamični srebrni kolajni v moški in ženski konkurenci, sta vnovičen vrhunski dosežek v izjemno močni konkurenci.

"Imenitno, morda tudi malce presenetljivo, toda ko se vse postavi na svoje mesto, nas težko kdo premaga. Nam se je v Szolnoku izšlo vse, skakali smo odlično, znašli smo se v neugodnih vremenskih razmerah, ki so bile sicer regularne, toda zahtevne, in na koncu je bilo vse skupaj poplačano z ekipnim zlatom in tudi posamičnim srebrom. Vnovič smo pokazali homogenost, kar nas krasi že dolga leta, nismo se obremenjevali z drugimi, želeli smo le skakati tako, kot znamo, predvsem pa je na takšnih tekmovanjih potrebna absolutna osredotočenost le na tekmo, na tem področju pa imamo veliko izkušenj in tudi to pomaga," je vtise po osvojenem ekipnem zlatu in posamičnem srebru strnil Salkič.

