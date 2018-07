Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Kawhi Leonard in DeMar DeRozan sta zamenjala kluba. Foto: Reuters Dodaj v

San Antonio in Toronto zamenjala Leonarda in DeRozana

V Toronto odhaja tudi Danny Green

18. julij 2018 ob 13:11,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 18:33

San Antonio,Toronto - MMC RTV SLO

Spursi in Raptorsi so se dogovorili za zvezdniško menjavo. V Kanado se seli Kawhi Leonard, ki je v prejšnji sezoni Lige NBA zaradi poškodbe odigral le devet tekem, v Teksas pa odhaja DeMar DeRozan.

Z Leonardom, ki je bil MVP finala leta 2014, se v Toronto seli tudi Danny Green, nekdanji košarkar Olimpije, v nasprotni smeri skupaj z DeRozanom odhaja še Avstrijec Jakob Pöltl, Raptorsi pa so Spursom prepustili še izbor prve runde na naslednjem naboru. Kot piše ESPN, sta se franšizi za posel dogovarjali zadnja dva tedna.

DeRozan, ki je z reprezentanco ZDA pred dvema letoma postal olimpijski, pred štirimi pa svetovni prvak, je bil s strani Toronta pred devetimi leti na naboru izbran kot deveti. V tem času je štirikrat zaigral na tekmi All Star, letos je bil izbran v drugo peterko lige, lani pa v tretjo. V povprečju v karieri dosega 20 točk na tekmo.

27-letni Leonard je v ligo prišel leta 2011, ko ga je San Antonio izbral kot 15. Leta 2014 je s Spursi osvojil prstan in bil tedaj MVP finalne serije. Dvakrat je zaigral na tekmi All Star, bil dvakrat uvrščen v peterko lige, trikrat pa v najboljšo obrambno postavo. V letih 2015, ko je bil najboljši po ukradenih žogah, in 2016 je dobil tudi nagrado za najboljšega obrambnega igralca v ligi. V povprečju v karieri prispeva dobrih 16 točk na srečanje.

DeRozan nezadovoljen z upravo kluba

Nobeden izmed omenjenih košarkarjev s potezami svojih klubov ni pretirano zadovoljen. Leonard je že pred časom dejal, da želi po koncu naslednje sezone kot prosti igralec podpisati pogodbo z Los Angeles Lakersi, medtem ko je DeRozan kritiziral predvsem lojalnost svojega trenutnega delodajalca. 28-letnik iz Comptona ima sicer veljavno še triletno pogodbo, vredno 83 milijonov ameriških dolarjev oziroma 71,4 milijona evrov.

