Šarapova ob vrnitvi po živčnem začetku zmagala

V osmini finala proti Makarovi

26. april 2017 ob 21:26

Stuttgart - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Marija Šarapova se je po 15-mesečni kazni zaradi dopinga uspešno vrnila na igrišča. Na turnirju WTA v Stuttgartu je v 1. krogu s 7:5 in 6:3 ugnala Italijanko Roberto Vinci.

30-letna Rusinja je po nekoliko živčnem začetku (v prvi igri je s tremi forhendi poslala predolge žogice in po brejku tekmice zaostala z 0:2) pokazala dobro igro, gledalci na polnih tribunah pa so igralkama namenili le aplavze. V drugem nizu je hitro odvzela servis Vincijevi in z enajstim asom povedla s 5:3.

Nekdanja prva igralka sveta je bila lani na Odprtem prvenstvu Avstralije pozitivna na meldonij. Posledično je padla na lestvici WTA, za turnir v Stuttgartu pa je dobila posebno povabilo. Zaradi tega je bila Šarapova deležna številnih kritik, med drugimi tudi Vincijeve (36. na lestvici WTA) in lanske zmagovalke, Nemke Angelique Kerber. Šarapova je sicer v preteklosti turnir v Stuttgartu dobila trikrat.

"Najboljši občutek na svetu"

"To je najboljši občutek na svetu. Bilo je nekaj zelo posebnega spet prikorakati na igrišče. Na ta trenutek sem čakala dolgo časa. Po naravi sem tekmovalna, le tako lahko prikažem najboljše, kar znam," je povedala po zmagi.

V osmini finala se bo pomerila z rojakinjo Jekaterino Makarovo, ki je s 6:2 in 6:4 izločila sedmo nosilko, Poljakinjo Agnieszko Radwansko.

Ali bo nastopila v Parizu, bo znano 16. maja

S posebnim povabilom bo Šarapova nastopila tudi na turnirjih v Madridu in Rimu, ali ji bo pripadlo tudi za Odprto prvenstvo Francije v Parizu, pa bo izvedela 16. maja. Organizatorji bodo tisti dan odločitev sporočili na Facebooku natančno ob 19.00, ko bodo objavili tudi imena vseh drugih igralcev, ki bodo prejeli posebno povabilo za Roland Garros.

Stuttgart, 1. krog, tabela

(776.000 am. dolarjev, pesek)



KERBER (NEM/1) prosta



MLADENOVIC (FRA) - LUČIĆ BARONI (HRV)

6:4, 6:2

VESNINA (RUS) - KASATKINA (RUS)

7:6, 6:2

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - KORPATSCH (NEM)

6:2, 6:4

MUGURUZA (ŠPA/5) prosta



KONTAVIET (EST) - KONJUH (HRV)

7:6, 6:4

ŠARAPOVA (RUS) - VINCI (ITA)

7:5, 6:3

MAKAROVA (RUS) - A. RADWANSKA (POL/7)

6:2, 6:4

KONTA (VB/6) - OSAKA (JAP)

7:6, 3:6, 6:1

SEVASTOVA (LAT) - STOSUR (AVS)

6:1, 4:6, 6:3

STRYCOVA (ČEŠ) - BRADY (ZDA)

6:2, 6:2

HALEP (ROM/4) prosta



KUZNECOVA (RUS/8) - BERTENS (NIZ)

6:3, 5:7, 6:3

SIEGEMUND (NEM) - ŽANG (KIT)

6:2, 7:6

VANDEWEGHE (ZDA) - OSTAPENKO (LAT)

7:6, 7:6

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) prosta

M. R.