Sixt Primorska z zmago potrdila drugo mesto, Helios brez polfinala

Sedma zaporedna zmaga Petrola Olimpije

3. maj 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Sixta Primorske so v zadnjem krogu Lige Nova KBM za prvaka v Kopru premagali Rogaško s 75:70 in si zagotovili drugo mesto. V polfinalu bodo imeli proti Krki prednost domačega parketa.

Poraz za Rogaško ni bil usoden, saj so že med odmorom izvedeli, da je Helios izgubil proti Iliriji, tako da so imeli četrto mesto zagotovljeno.

Gostitelji so večji del tekme vodili, toda borbeni Štajerci so jih lovili, jih nekajkrat prehiteli, a to jim ni zadostovalo za uspeh. Že pred končnico so si Primorci zagotovili dovolj veliko prednost, tako da drame v njej ni bilo, čeprav nobena izmed ekip na tekmi ni vodila več kot z osmimi točkami razlike.

Sixt Primorska je na začetku zadnje četrtine delovala zbrano, s trojko Nejca Zupana je dobrih pet minut pred koncem prišla do naskoka osmih točk (64:56). Rogaška se je z uspešnimi meti nekajkrat še približala, največ na štiri točke, toda Koprčani so vedno našli odgovor in tekmo mirno pripeljali do konca.

Najboljši strelec je bil s 17 točkami Marjan Čakarun, Mirko Mulalić jih je dosegel 15, pri gostih je bil s 13 točkami najučinkovitejši Mitja Nikolić.

Grenak poraz Heliosa

Helios, prvak v letih 2007 in 2016, se je opekel doma z Ilirijo (71:74), potem ko je v drugem polčasu zmogel vsega 25 točk. Vodstvo 15 točk ob polčasu (46:31) je bolj kot ne skopnelo že na začetku tretje četrtine, ki so jo gostje odprli z delnim izidom 0:11. Zadnji točki na tekmi je šest sekund pred koncem s prostima metoma dosegel Žan Mark Šiško.

Olimpija z delnim izidom 19:0 strla Šenčur

Petrol Olimpija, ki si je že prej zagotovila status prve nosilke končnice, je zmagala sedmič zapored. Šenčur je v Stožicah ugnala z 91:77. Olimpiji (met iz igre v prvih 20 minutah 21/37) je v drugi četrtini uspela serija 19:0 za vodstvo 43:25. Najboljši strelec je bil Jordan Morgan s 13 točkami, že do polčasa pa je Jan Špan prispeval vseh svojih 11 točk, pri čemer je zadel vse tri poskuse za tri točke. Ramo Rizvić je za goste dosegel 25 točk.

LIGA ZA PRVAKA, 14. krog:

PETROL OLIMPIJA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

91:77 (20:21, 31:10, 15:19, 25:27)

300; Morgan 13, Tratnik 12, Kastrati in Špan po 11; Rizvić 25, Pavković 17, Pavić 12.

KRKA - ŠENTJUR

81:51 (14:14, 28:10, 25:10, 19:17)

Fifolt 14, Bratož 11, Dimec 10; Pešič 17, Bolčina 11.



HELIOS SUNS - ILIRIJA

71:74 (23:22, 23:9, 12:20, 13:23)

Mahkovic in Besedič po 12, Pelko in Močnik po 11; Vončina 19, Šiško 17 točk in 11 skokov, Čučović 14.



SIXT PRIMORSKA - ROGAŠKA

75:70 (22:15, 11:17, 16:18, 26:20)

800; Čakarun 17 in 7 skokov, Mulalić 15, Hodžić 11, Ferme 10; Nikolić 13, Kosič in Fon po 11.

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 14 12 2 26 SIXT PRIMORSKA 14 10 4 24 KRKA 14 9 5 23 ROGAŠKA 14 7 7 21 ------------------------------------ HELIOS SUNS 14 7 7 21 ŠENČUR 14 5 9 19 ILIRIJA 14 4 10 18 ŠENTJUR 14 2 12 15

Polfinale, prvi tekmi, sreda:

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA



SIXT PRIMORSKA - KRKA



Igrajo na dve zmagi. Drugi tekmi bosta 12. maja, morebitni tretji pa 14. maja. Finale na tri zmage se začenja 19. maja.

T. O.