Skakalci niso blizu vrha, a čas je na njihovi strani

Športna zgodba Mateja Hrastarja

17. december 2018 ob 08:16

Engelberg - MMC RTV SLO

Se spomnite tistega televizijskega oglasa, ko tuna pride k zdravniku, užaloščena, ker ni nič več kot čisto navadna tuna?

Trenerja Gorazda Bertonclja in njegove varovance čaka še veliko dela. Foto: BoBo

Ko slovenski reprezentanti in strokovni štab v tem trenutku opazujejo skakalce iz drugih držav, predvsem tiste pri vrhu, morajo, na žalost, kaj hitro odmakniti pogled in se zazreti vase.

Tu tiči večina težav in vsakič znova se zgodi kakšna malenkost, ki odnese višjo uvrstitev. Bodisi padec, kot je bil Domnov na sobotni tekmi, nekoliko slabši odriv in pristanek Petra isti dan ali včerajšnje tveganje s pripravo smuči, ki je imelo nasproten učinek od želenega.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj in skakalci občasno sicer pravijo, da so zadovoljni, vendar je to zadovoljstvo s stisnjenimi zobmi. Vsi se zavedajo, da so sposobni več, kar sta letos zares pokazala le Domen Prevc in Timi Zajc, pa še onadva zgolj na tekmi ali dveh. En res dober skok preprosto ni dovolj za vrhunski izid.

Dozdajšnji potek sezone je bil za našo reprezentanco nenavaden. Edina stalnica od prve tekme je Timi Zajc, pa še pri njem so rezultati na zadnjih dveh postajah začeli drseti navzdol. Ko se je priključil Domen, je takoj prevzel prvo mesto iz Timijevih rok, zdaj je enako storil Peter. Na žalost pri drugih – denimo pri Lanišku in Damjanu - krivulja ni obrnjena v isto smer.

Seveda zaradi vsega tega še ni treba ustvarjati panike in biti plat zvona. Pričakovano novo vodstvo reprezentance potrebuje nekaj časa za uigravanje, za spoznavanje s skakalci. Gorazd Bertoncelj deluje kot miren strateg in tudi ob ponesrečenih tekmah, kot je bila uvodna ekipna preizkušnja v Wisli, ne izgublja glave. Konec koncev vodi v glavnem zelo mlado reprezentanco: od 63 skakalcev v Engelbergu je bilo pet najstnikov, od tega trije v slovenski ekipi. Dva izmed njih – Zajc in mlajši Prevc sta trenutno najuspešnejša Slovenca.

V Engelbergu veliko napak slovenskih skakalcev.

Zato bo potrpljenje navijačev še kako na mestu. Tudi Peter Prevc se ni že pri 17 letih uvrščal na zmagovalni oder. Skoraj štiri cele sezone je potreboval za prvi zmagovalni oder in še dodatnega pol leta za prvo zmago. To je dosegel pri 21 letih. Domen Prevc in Primož Peterka sta tu prej izjema kot pravilo.

Slovenska reprezentanca je trenutno na šestem mestu v Pokalu narodov, takoj za Avstrijo in tik pred Rusijo. A kdor marljivo dela, prej ali slej žanje tudi sadove.



Matej Hrastar, Val 202