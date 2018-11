Slovenija žreb za Euro 2020 čaka v četrtem bobnu

Iz desetih skupin napredujeta po dve reprezentanci; še štiri po končnici Lige narodov

21. november 2018 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uvod v novo poglavje slovenskega reprezentančnega nogometa bo že 2. decembra, ko bo v Dublinu žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2020.

S poraznimi nastopi v letu 2018 in izpadom v najnižji rang evropskega nogometa si je Slovenija poslabšala izhodišče pred žrebom skupin. Namesto tretjega bobna, ki bi ga prineslo drugo mesto v skupini C Lige narodov, bo Slovenija žreb na Irskem pričakala v četrtem bobnu.

Žreb bo 55 reprezentanc razporedil v deset skupin. Iz vsake bosta na Euro 2020 neposredno napredovali dve najboljši ekipi. Kvalifikacije, ki se bodo začele marca in trajale do novembra, bodo izluščile 20 potnikov za evropsko prvenstvo. Preostali štirje bodo znani po končnici Lige narodov, ki bo na sporedu marca 2020.

V bobnu 1 bodo reprezentance uvrščene na mestih od 1 do 10 v Ligi narodov, v drugem od 11 do 20, v tretjem od 21 do 30, v četrtem od 31 do 40, v petem od 41 do 50 in v šestem od 51 do 55. Slovenija je v Ligi narodov osvojila 38. mesto, kar pomeni četrti boben.

Prvi boben: Anglija, Nizozemska, Portugalska, Švica **, Belgija, Francija, Španija, Italija, Hrvaška, Poljska.

** - zmagovalci skupin Lige A, ki bodo zagotovo v skupini s po petimi ekipami.

Drugi boben: Nemčija, Islandija, BiH, Ukrajina, Danska, Švedska, Rusija, Avstrija, Wales, Češka.

Tretji boben: Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska, Škotska, Norveška, Srbija, Finska, Bolgarija, Izrael.

Četrti boben: Madžarska, Romunija, Grčija, Albanija, Črna gora, Ciper, Estonija, Slovenija, Litva, Gruzija.

Peti boben: Makedonija, Kosovo, Belorusija, Luksemburg, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija, Gibraltar, Ferski otoki.

Šesti boben: Latvija, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino.

Razen prvih štirih reprezentanc so preostale razporejene v bobne glede na končno uvrstitev v Ligi narodov.

Posebno poglavje je uvrstitev na evropsko prvenstvo prek končnice Lige narodov. To imajo zagotovljeno zmagovalci skupin.

Liga A: Anglija, Nizozemska, Portugalska, Švica

Liga B: Bosna in Hercegovina, Danska, Švedska, Ukrajina

Liga C: Finska, Norveška, Škotska, Srbija

Liga D: Belorusija, Gruzija, Kosovo, Makedonija

A ker bodo reprezentance iz Lige A (in tudi nekaj iz Lige B) najverjetneje uvrščene na evropsko prvenstvo že prek kvalifikacij, se bo končnica Lige narodov popolnjevala po končnem vrstnem redu (od 1 do 55) doseženem v Ligi narodov.

Primer: Denimo, da se bodo Anglija, Nizozemska, Portugalska in Švica uvrstile na Euro 2020 že prek kvalifikacij. Štiri mesta za končnico bodo zapolnila naslednje štiri reprezentance iz Lige A, torej Belgija, Francija, Španija in Italija. Če bodo uvrščene tudi te, se bodo pomaknili še štiri mesta navzdol. Popolnjenih mora biti 16 mest, štiri za vsako ligo. Pri tem velja, da zmagovalci skupin iz posamezne lige ne morejo igrati z reprezentanco iz višje skupine.

Ker je Slovenija 38, v teh kvalifikacijah ne more sodelovati niti teoretično. Drugače je, recimo, z Bolgarijo. Ta je na lestvici 29. in bo imela lepo priložnost, da zaigra v končnici, če ji bo spodrsnilo v kvalifikacijah.

Zaključni turnir Lige A, ki bo junija 2019 na Portugalskem, bo odločal o zmagovalcu Lige narodov in ne bo štel v kakršni koli obliki za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Polfinalne pare bo določil žreb, ki bo 3. decembra.

Euro 2020 po vsej Evropi

Finalni turnir evropskega prvenstva bo od 12. junija do 12. julija po vsej Evropi. Skupina A bo igrala v Rimu in Bakuju, skupina B v St. Peterburgu in Köbenhavnu, skupina C v Amsterdamu in Bukarešti, skupina D v Londonu in Glasgowu, skupina E v Bilbau in Dublinu ter skupina F v Münchnu in Budimpešti.

Osmina finala bo v Londonu, Köbenhavnu, Bukarešti, Amsterdamu, Dublinu, Bilbau, Budimpešti in Glasgowu. Četrtfinale bo v Münchnu, Bakuju, St. Peterburgu in Rimu. Polfinalni tekmi in finale bodo v Londonu.

Robert Kaurin