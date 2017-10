Slovenske prvakinje v Brčkem zanesljivo boljše od bosanskih

Mariborčanke korak bližje tretjemu krogu

17. oktober 2017 ob 21:21

Brčko - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so z zmago odprle evropsko sezono. V drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Lige prvakinj so v Brčkem premagale ekipo Bimal Jedinstvo Brčko s 3:0 v nizih.

Slovenske prvakinje so se podale praktično v neznano, saj niso imele pravih podatkov o bosanskih prvakinjah. Kot je dejal njihov trener Samo Miklavc, so imeli le nekaj ustnih informacij, ki so govorile, da je Jedinstvo zelo solidna ekipa, ki ne dovoljuje podcenjevanje, ne glede na razliko med ugledom slovenske in bosanske odbojke. In podcenjevanja tudi ni bilo.

Mariborčanke so tekmo vzele resno in hitro uvidele, da je kakovost občutno na njihovi strani. Dosegle so prve tri točke na tekmi, nato povedle tudi z 11:5. Nekaj napak na sprejemu je domačim omogočilo, da so izenačile na 13:13, toda serija odličnih servisov Anite Sobočan je poskrbela za osem zaporednih točk, s katerim je bil zmagovalec niza praktično poznan.

Gostje so odlično servirale tudi v drugem nizu, poleg Sobočanove se je v tem elementu izkazala še Sara Najdić. Ob prvem tehničnem odmoru so že vodile z 8:4, za razliko od prvega niza pa so tokrat prednost le še večale, na koncu so tekmicam dovolile le 13 točk. Glavni razlog za to je bil izredno zanesljiv sprejem, ki je nato omogočil dobro organizacijo napadov, ki so jih zaključevale iz vseh položajev, seveda pa je največ žog šlo na korektorico Izo Mlakar, ki je bila na koncu s 17 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme.

V tretjem nizu so gostje nekoliko popustile, ob prvem tehničnem odmoru je bilo 8:5, nato so domače vodile do končnice. A ko je bilo potrebno, so Mariborčanke postavile blok - skupno so na tekmi dosegle 11 blok točk, od tega Ela Pintar štiri, in zanesljivo dobile končnico.

Povratna tekma bo v soboto, 21. oktobra.

LIGA PRVAKINJ

KVALIFIKACIJE, 2. krog



Prva tekma:

BIMAL JEDINSTVO BRČKO - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-17, -13, -22)

Bimal Jedinstvo Brčko: Sljepčević 11, Mitrović 7, Biberdžić, Kenjalo, Radović 5, Krstojević, Dragotinović 2, Ivković, Gajić 3, Vidaković, V. Kostić 4, R. Kostić.

Nova KBM Branik: Mlakar 17, Košenina, Kaučič 7, Sužnik, Vovk 9, Najdič 3, Milosavljević, Sobočan 9, Jerala, Pintar 10, Koskelo, Krajnc.



Povratna tekma, sobota:

NOVA KBM BRANIK - BIMAL JEDINSTVO BRČKO

D. S.