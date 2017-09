Mlade slovenske odbojkarice v finalu SP-ja

Ocenite to novico!

V polfinalu boljše od Bolgark

16. september 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca do 23 let se je uvrstila v finale svetovnega prvenstva, ki ga gosti Ljubljana. Slovenke so v polfinalu s 4:1 (-11, 10, 12, 16, 4) premagale Bolgarijo.

V nedeljskem finalu se bodo Slovenke merile s Turčijo, ki je s 4:3 (-11, 14, -11, -13, 7, 14, 8) ugnala Dominikansko republiko.