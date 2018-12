Slovenski rokometaši januarja dvakrat s Francijo

Novinca na seznamu Aleksander Špende in Januš Lapajne

14. december 2018 ob 16:53

Zreče - MMC RTV SLO

Slovenska moška rokometna reprezentanca se ni uvrstila na januarsko svetovno prvenstvo, kljub temu pa se bo v začetku novega leta zbrala in odigrala dve pripravljalni srečanji s Francozi. Tekmi bosta 5. in 7. januarja v Rouenu.

Slovenija bo v Franciji igrala na povabilo tamkajšnje rokometne zveze ter bo ta ciklus izkoristila za pripravo na naslednje kvalifikacijsko obdobje, ki sledi aprila. Z dvema zmagama proti Nizozemski bi se namreč Slovenci že uvrstili na evropsko prvenstvo leta 2020, ki bo v Avstriji, Švedski in na Norveškem.

Selektor Veselin Vujović je na tokratni reprezentančni zbor povabil 18 igralcev, med katerimi sta tudi novinca Aleksander Špende ter Januš Lapajne, ki je za slovensko člansko reprezentanco zaigral na zadnjih sredozemskih igrah. Ekipa se bo v Zrečah zbrala 2. januarja dopoldne in opravila nekaj medijskih ter sponzorskih aktivnosti, do odhoda v Francijo pa bo trenirala trikrat.

Moramo nadaljevati s kontinuiteto dela

"Žal januarja ne bomo zaigrali na svetovnem prvenstvu, se bomo pa vseeno zbrali, saj moramo nadaljevati s kontinuiteto dela, ki ga mora imeti vsaka resna reprezentanca. Odločil sem se, da tokrat povabim 18 igralcev, saj bomo igrali dve močni tekmi s Francozi in poskušali se bomo dogovoriti, da bomo lahko igrali z vsemi. Glede na to, da se nemško državno prvenstvo konča tik pred novim letom, sem se tokrat odločil, da ne vabim igralcev, ki igrajo v nemških klubih (Marko Bezjak, Miha Zarabec, Urban Lesjak, Nejc Cehte), saj želim, da se spočijejo in to je dober trenutek za to. Na seznamu so imena, ki jih vsi pričakujejo, prav tako pa Januš Lapajne in Aleksander Špende, ki sta nova in jima želim dati priložnost za dokazovanje," je dejal selektor Vujović.

SEZNAM ZA FRANCIJO

Vratarja: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško) in Urh Kastelic (Zagreb);

Krilni igralci: Darko Cingesar (PAUC Aix-en-Provence), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Mario Šoštarič (Pick Szeged);

Zunanji igralci: Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier), Januš Lapajne (Tatran Prešov), Borut Mačkovšek (Veszprem), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Rok Ovniček (Celje Pivovarna Laško) in Aleksander Špende (Metalurg Skopje);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabić (Wisla Plock).

PRIPRAVLJALNI TEKMI

Rouen

Sobota, 5. januarja, ob 17.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 7. januarja, ob 19.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA

A. V.