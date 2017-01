Španci v "generalki" za Slovence ugnali Makedonce

Egipt in Katar v osmini finala

18. januar 2017 ob 20:27,

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 22:19

Metz - MMC RTV SLO

Španski rokometaši so na svetovnem prvenstvu v Metzu zmagali četrtič zapored, potem ko so z 29:25 porazili Makedonce.

Makedonija se je večji del tekme dobro upirala favoriziranim Špancem. V prvem polčasu so Makedonci navdušili z dvema "cepelinoma".

Tudi v nadaljevanju je bilo srečanje izenačeno, Makedonci so bili blizu še pri 22:23 v 50. minuti, nato pa so Španci z delnim izidom 5:0 razblinili vse dvome o zmagovalcu. Najboljši strelec tekme je bil Valero Rivera, ki je dosegel 11 golov.

Španija se bo v četrtek ob 20.45 za prvo mesto v skupini B pomerila s Slovenijo.

V preostalih sredinih srečanjih so favoriti zmagali. Egipt si je po zmagi nad Argentino (31:25) že zagotovil osmino finala. Iz skupine D je napredoval tudi Katar.



SKUPINA B



MAKEDONIJA - ŠPANIJA 25:29 (14:14)

K. Lazarov 6; Rivera 11, Dušebajev 5.

Lestvica: ŠPANIJA 4 4 0 0 +35 8 SLOVENIJA 4 3 1 0 +25 7 MAKEDONIJA 4 2 0 2 +2 4 ISLANDIJA 4 1 1 2 +7 3 TUNIZIJA 4 0 2 2 -9 2 ANGOLA 4 0 0 4 -60 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.



SKUPINA C



SAVDSKA ARABIJA - MADŽARSKA 24:37 (10:17)

Al Mohsin 7; Csaszar 9, Banhidi, Lekai in Gulyas 4.



BELORUSIJA - NEMČIJA 25:31 (16:16)

Karalek, Šinkel in Šilovič po 4; Gensheimer 8, Fäth 6.

HRVAŠKA - ČILE 37:22 (17:9)

Mihić 8, Jotić 5; Er. Feuchtmann in R. Salinas 4.

Lestvica: NEMČIJA 4 4 0 0 +45 8 HRVAŠKA 4 4 0 0 +29 8 MADŽARSKA 4 2 0 2 +11 4 BELORUSIJA 4 1 0 3 -1 2 ČILE 4 1 0 3 -37 2 SAVDSKA ARABIJA 4 0 0 4 -35 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.



SKUPINA D



ARGENTINA - EGIPT 26:31 (10:13)

Vieyra 12; Shebib in El-Bassiouny po 5.



DANSKA - BAHRAJN 30:26 (17:13)

H. Toft 6, Damgaard 5; Habib in Mahfoodh 6.

ŠVEDSKA - KATAR 36:25 (19:12)

Ekberg 9, Lagergren 7; Roine 8.

Lestvica: DANSKA 4 4 0 0 +24 8 ŠVEDSKA 4 3 0 1 +44 6 EGIPT 4 3 0 1 +2 6 KATAR 4 2 0 2 +1 4 BAHRAJN 4 0 0 4 -33 0 ARGENTINA 4 0 0 4 -38 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

A. V.