Specialist za kronometer Martin v naslednji sezoni v Rogličevi ekipi

Nemec bo podpisal dveletno pogodbo

14. avgust 2018 ob 17:56

Štirikratni svetovni prvak v kronometru Tony Martin bo okrepil nizozemsko ekipo Lotto NL-Jumbo, za katero vozi tudi tudi Primož Roglič. Nemec se je dogovoril o vseh podrobnostih prestopa iz ekipe Katjuša Alpecin. Dveletno pogodbo bo podpisal septembra.

33-letni specialist za vožnjo na čas je bil želja Nizozemcev predvsem zaradi dejstva, da je bila ekipa do zdaj neprepričljiva v ekipnih kronometrih. Na letošnjem Touru je proti Skyu na tretji etapi v Choletu izgubila več kot minuto, kar je bil velik udarec za Rogliča in Stevena Kruijswijka, ki sta se borila za visoka mesta v skupni razvrstitvi.

Martin, ki zna biti v pomoč tudi v gorskih etapah, letošnjega Toura ni končal, saj si je ob padcu v osmi etapi zlomil vretence. Po poškodbi še ni pripravljen za tekmovanja.

"Moja vrnitev je na žalost preložena. Zdravniki so mi odsvetovali nastop na Dirki po Nemčiji konec avgusta. To je zame velik udarec. Moral sem se sprijazniti z njihovo diagnozo. Nov padec bi lahko imel katastrofalne posledice. Profesionalci moramo vedno veliko tvegati in v trenutnem stanju to ni mogoče," je pojasnil Martin.

