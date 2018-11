Luka Dončić je pri 19 letih že postal športnik z najmočnejšo blagovno znamko v Sloveniji. Foto: AP Dodaj v

Športniki s presežno vrednostjo: Luka, Ilka, NK Maribor

Luka Dončić nasledil lanskega zmagovalca Gorana Dragića

22. november 2018 ob 21:08

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Na 15. konferenci Sporto v Portorožu so podelili nagrade za znamko oziroma brand leta 2018. Dobili so jo Luka Dončić, Ilka Štuhec, NK Maribor in kolesarska Dirka po Sloveniji za najboljše tekmovanje.

"Ta nagrada mi veliko pomeni. Še posebno, ker sem bila lani poškodovana. To je dokaz, da šport niso samo rezultati. Za to nagrado je zaslužna vsa ekipa in sponzorji," je prek videoposnetka sporočila alpska smučarka Ilka Štuhec, ki se v Kanadi pripravlja na začetek sezone svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Štuhčeva je tudi lani prejela to nagrado, očitno pa ji eno leto premora (zaradi poškodbe kolena je izpustila vso olimpijsko sezono) ni naredilo "škode".

Med moškimi je športna znamka leta košarkar Luka Dončić, ki je tako nasledil Gorana Dragića. Dončić je v lanski sezoni z Realom postal evropski prvak in odšel v Ligo NBA, kjer je pri Dallasu odlično začel sezono in je nosilec igre. Med klubi je spet na vrhu NK Maribor, čeprav v sezoni 2017/18 ni osvojil nobene lovorike.

Na Hrvaškem so nagrade za znamko leta prejeli nogometaš Luka Modrić, atletinja Sandra Perković in nogometni klub Dinamo Zagreb, v Srbiji pa Novak Đoković, atletinja Ivana Španović in nogometni klub Crvena zvezda.

T. O.