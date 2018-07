Srebrnič že med pripravami optimist; Oduwa zapušča Olimpijo

Gorica letos prvič v samostojni Sloveniji edini primorski predstavnik v prvi ligi

22. julij 2018 ob 17:44

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Ko so 23. julija lani nogometaši Olimpije v 2. krogu Prve lige TS zmagali v Novi Gorici z 0:2, so dosegli morda ključno zmago za hitro strnitev vrst po evropskem šoku proti finski Vaasi. Leto pozneje so odšli v Športni park štiri dni po izpadu iz Lige prvakov v Bakuju, a tam tokrat niso našli "zdravila".

Če so ob lanskem obisku Nove Gorice sploh prvič v letu 2017 povezali dve zmagi zapovrstjo, so v soboto doživeli prvi poraz v Prvi ligi po 18 tekmah oziroma 3. decembru, ko so z 1:0 klonili v Domžalah.

Tri tekme brez doseženega zadetka niso nič kaj lepo "spričevalo" za novega trenerja Ilijo Stolico, ki je bil ob prihodu v Ljubljano prejšnji mesec sprejet z obilo skepse po prekinitvi pogodbe z Igorjem Bišćanom. Olimpija je pod njegovim vodstvom osvojila prvenstvo in pokal, zdaj se je s številnimi novinci znašla na novem začetku.



Vombergar vendarle na zelenici

Stolica je proti Gorici prvič letos v začetno enajsterico uvrstil kapetana Branka Ilića, ki je bil prejšnji teden poškodovan. Prav tako je tekmo prvič začel Matic Črnic, v napadu pa je le prišla priložnost tudi za Andresa Vombergarja, čeprav je Milan Mandarić med tednom v pogovoru za Delo izjavil, da je blizu odhoda. Negotova prihodnost se je v igri Argentinca precej poznala, saj je bil slabo razpoložen. Trojice nogometašev iz udarne postave proti Qarabagu–Mackyja Bagnacka, Daniela Avramovskega in Roka Kronavetra – ni bilo niti na klopi, prav tako ne Abassa Issaha.

Mandarić je tekmo spremljal v živo skupaj s Sebastjanom Cimerotičem in videl zgodnje vodstvo Gorice že v 3. minuti, ki je presekalo načrte Ljubljančanov.

"Tekma se je odvijala točno tako, kot smo pričakovali – da bomo mi napadali, Gorica pa bo igrala na protinapade. Prehitro smo prejeli zadetek, Gorica je zelo dobro izvedla strel iz kota. Potem smo se mučili, poskušali smo, nismo bili ravno konkretni. Imeli smo svoje priložnosti, lahko bi zadeli, na žalost nismo. Treba je priznati, da je Gorica pošteno zmagala. Trenutno seveda ni dobro, da ne moremo doseči zadetka. Imamo priložnosti, a ne damo gola. Toda kljub vsemu moramo dvigniti glave, tako kot v prejšnji sezoni, ko smo osvojili dve lovoriki. Upam, da nas bodo navijači še naprej spodbujali. Najlepše je takrat, ko gre vse tako, kot mora. Trenutno nam v napadu ne gre, a ni treba zganjati neke negativne energije, že tako je je dovolj okoli nas. V ekipi vemo, da delamo vse, kar je v naši moči. Naredili bomo vse, da že v četrtek razveselimo Stožice, vemo, da bo tudi naslednja tekma proti Crusadersu zelo težka," je za TV Slovenija povedal Ilić.

Podobno je razmišljal Stolica: "Prvi zadetek iz prekinitve je usmeril potek tekme. Zapravili smo veliko priložnosti, na žalost smo bili spet neučinkoviti. Ne preostane nam drugega, kot da usmerimo pogled naprej, delamo in se trudimo izboljšati, čim prej je to mogoče. Ne smemo povesiti glav, v nogometu je tako, da se ti to, če veliko grešiš, kdaj drugič lahko povrne. Verjamem, da se bo to hitro obrnilo v našo korist." O Vombergarju je dodal: "Računamo na vse igralce. Želeli smo se še okrepiti v napadu, a za zdaj se moramo zanesti na igralce, ki jih imamo."

Oduwa odhaja iz Ljubljane

Je pa danes iz kluba prišla novica, da je Olimpija prekinila pogodbo z Nathanom Oduwo. Kot so zapisali, je nekdanji nogometaš Tottenhama v letu in pol v dresu Olimpije zbral 25 nastopov in dosegel dva gola. Imel je precej težav s poškodbami, zato sta se obe strani strinjali, da je prekinitev pogodbe najboljša rešitev. Zanimivo, Oduwa je bil strelec na zadnji tekmi Gorica – Olimpija na začetku marca, ki se je končala z 0:1.

"Veliko igralcev je odšlo, veliko prišlo. Ne moremo sestaviti ekipe čez noč, to je nemogoče. Treba se je uigrati, kot je treba, malo potrpežljivosti in mislim, da bo v naslednjih tednih že boljše. Ko bomo enkrat zadeli, se bo odprlo," je nespodbuden začetek poletja komentiral Črnic, ki je igral do 72. minute.

Srebrnič: Vedno moramo pokazati tak karakter

Na drugi strani je bil Miran Srebrnič, ki je že 25 let pri Gorici, od tega deseto sezono kot trener, seveda zadovoljen z zmagovitim uvodom v sezono. Že pred tekmo je bil optimist in je ravno v neuigranosti Olimpije videl priložnost za presenečenje. Mimogrede: pomlajeni Novogoričani, ki so jih zapustili izkušeni Miran Burgić, Dejan Žigon, Matija Škarabot in Miha Gregorič, so letos prvič v samostojni Sloveniji edini primorski predstavnik v prvi ligi.



"Čestitam fantom za res požrtvovalno igro. Olimpija ima zelo močno posest žoge, ubranili smo se, kolikor smo mogli. Imeli smo kar veliko priložnosti, dosegli dva zadetka. Pričakovali smo takšno tekmo, šla je v pravo smer in tu je nagrada za borbenost do zadnjih atomov moči. S takšnim pristopom imaš veliko možnosti, da zmagaš. To moramo ponavljati, vsaka tekma bo za nas zelo težka. Na vsaki moramo pokazati tak karakter, v kakršni koli situaciji in ob kakršnem koli izidu. To sem fantom tudi povedal pred tekmo, da moramo iti pogumno. Sposobni smo še boljše odigrati z mirnejšimi podajami. Začeli smo dobro, po vodstvu pa nam ni več uspelo prihajati pred tekmečeva vrata. Trpeli smo v obrambi, vendar uspešno pripeljali tekmo do konca. Fante sem pohvalil že za delo med pripravami, pokazali so veliko volje. Olimpija ima več kakovosti, izkušenj in znanja, vendar – kot se je pokazalo danes – to lahko nadomestiš. In potem pride tudi rezultat."

Kapetan belo-modrih Jaka Kolenc je dodal: "Pokazali smo pravo energijo, zmago smo si krvavo prislužili. Čestitam soigralcem za dober nastop. V obeh polčasih smo zadeli v pravih trenutkih in tekmo razmeroma mirno pripeljali do konca."



Lipuščku zadetek dal dodatno samozavest

Svoje delo je znova izjemno opravil vratar Grega Sorčan, poleg Žige Lipuščka, ki je z lahkoto preskočil Danijela Miškića in bil z glavo uspešen po strelu iz kota, pa je bil strelec še Andrija Filipović v 51. minuti z lepim strelom z roba kazenskega prostora. 21-letni hrvaški napadalec je dobro formo nakazal že med pripravami, saj je na osmih tekmah dosegel kar sedem zadetkov. V lanski sezoni je imel precej težav s poškodbami.

"Res sem ga kar dolgo čakal, a izbral sem kar dober trenutek za prvenec, zelo sem zadovoljen. Hiter zadetek me je navdal s samozavestjo, super sem se počutil skozi vso tekmo," je za Radio Slovenija dejal 199 cm visoki Lipušček, član mlade reprezentance, ki prihaja iz Dolenje Trebuše. Prvega zadetka se je veselil na 14. tekmi v Prvi ligi TS. Enkrat je mrežo zatresel tudi na pripravljalnih srečanjih pred začetkom sezone.

V Novo Gorico, kjer je že igral za selekcije U-14, U-15 ter eno leto tudi kot kadet, se je po štirih letih v Mariboru vrnil junija lani. V spomin na nekdanjega soigralca in zelo dobrega prijatelja, ki je umrl v tragični prometni nesreči mladih mariborskih nogometašev pred dvema letoma, nosi številko 43. Sam je bil tedaj tudi v tistem avtomobilu, a nesrečo čudežno preživel brez praske.

Matej Rijavec