Mijatović: Prvaka bomo našli med trojico Olimpija, Maribor in Domžale

Lani je zadnjo evropsko vstopnico odnesel Rudar, ki je dobil troboj s Celjem in Gorico. Spodnji dom so oblikovali Aluminij, Krško in Triglav. Se bodo razmerja spremenila že na poletnem štartu, ko postave še niso povsem zaokrožene in še vedno prihaja do odhodov ter prihodov? Foto: www.alesfevzer.com

Lahko Domžale letos še bolj izzovejo prevlado Olimpije in Maribora, ki sta si v zadnjih letih razdelila državne naslove? Odvisno koliko nosilcev igre se bo do konca poletnega prestopnega roka podalo na tuje. Foto: www.alesfevzer.com

V prvo ligo se vrača Mura, ki je vedno obogatila prvenstvo z dobro obiskanimi tekmami v Murski Soboti in tudi dramami na igrišču in ob njem. Bo četa Anteja Šimundže presenečenje sezone? Črno-beli si želijo predvsem obstanka in stabilizacijo kluba med najboljšo slovensko deseterico. Foto: www.alesfevzer.com

Pogovor s predsednikom NZS-ja pred začetkom prvenstva

19. julij 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

O prvi ligi Telekom Slovenije je v pogovoru za STA spregovoril predsednik NZS-ja, ki se je dotaknil tudi drugih tem, kot so sojenje, VAR in novi generalni sekretar.

Prva liga se bo začela v petek s tekmo Aluminij - Celje. V kakšni formi bo začela liga?

Moram reči, da se kondicija prve slovenske nogometne lige iz leta v leto izboljšuje. Tudi zaradi načina, kako sta se končali zadnji dve, tri sezone, ko se je odločalo v zadnjih krogih in je bila liga do zadnjega trenutka zanimiva. Tako glede prvaka kot bojev za evropska mesta in obstanek. Nove sezone se zato zelo veselimo. Kot sem rekel, kondicija in zanimanje za ligo se izboljšuje. Tudi zanimanje za obisk na stadionih in gledanje tekem slovenske lige na TV-ju narašča. K še večjemu zanimanju za ligo bo pripomogel tudi vstop Mure, posebej zato, ker ta regija nekaj časa ni imela prvoligaša, v preteklosti pa je bila stalnica in ima rada nogomet in klub.

V zadnjih letih ste navajali impresivne številke gledanosti tekem po televiziji. Kaj pričakujete letos? Vemo, da bodo prenosi na TV Slovenija in Planet TV namesto na Kanalu A in Šport TV. Kakšen je bil glavni razlog za menjavo?

Tudi na tem področju je prišlo do spremembe. Zahvaliti se moram Pro Plusu oziroma Pop TV, ki je v preteklih letih močno prispeval k dvigu popularnosti lige. Zdaj pa se je kupec medijskih pravic Telekom Slovenije odločil, da pravice ponudi svoji televiziji in delno RTV Slovenija. Nadaljevanje tega, kar se je medijsko dogajalo zadnja leta z ligo, pričakujemo tudi v prihodnje. Vse tekme bodo v neposrednih televizijskih prenosih, to ostaja tako kot prej. Glede izbire tekem in delegiranja se bo dogovarjalo sproti. Vsekakor pa verjamemo, da tudi ti dve televiziji lahko pripomoreta h koraku naprej.

Nekaj je bilo tudi kritik zaradi prezgodnjih terminov tekem, posebej med tednom, kar naj bi vplivalo na sam obisk na stadionih. Ste kaj razmišljali o tem, da do tega ne bo (pogosto) prihajalo?

Vedno se poskušamo dogovarjati za privlačnejše termine, ki bi privabili več ljudi na stadione ali pred TV-ekrane. Ogromno zadev je odvisnih od tekem na evropski ravni, Lige prvakov, Evropske lige in drugih tekem pod okriljem Uefe, ki določena sredstva od tega namenja tudi nacionalnim zvezam, tako da so to prioritete v teh igralnih dneh znotraj tedna. Temu se moramo prilagajati, pa tudi televizijskim programom, tako da na koncu koncev ni enostavno ujeti najboljše možnosti. Ampak trudimo se, da nam to uspeva.

Če se ozremo na klube, tudi oni so imeli nekaj kritik. Posebej glede sodnikov in njihove (ne)odgovornosti, delegiranj sodnikov in podobnega. Ste kaj razpravljali s sodniško organizacijo o tem? Oziroma kaj ste izboljšali na tem področju

Težko se strinjam, da je bilo veliko teh očitkov. Sojenje v prvi ligi se iz leta v leto izboljšuje. Slovenija kot majhna država v evropskem prostoru ima na ravni Lige prvakov tri trojke, kar kaže na visoko kakovost sojenja, ki je rezultat dela sodniške organizacije. Vedno pa se je in se bo zgodila kakšna napaka. Toda ko se pogovarjam s klubi, igralci, trenerji, ti na seminarjih poudarjajo visoko raven sojenja v Sloveniji. Ne moremo pa posploševati posameznih napak in kritik.

Ko smo že pri sojenju. Na SP-ju v Rusiji so prvič na tej ravni tekmovanja uporabili tehnologijo VAR. Kdaj bo ta v Sloveniji? Je to realnost? Se govori o kakšnih časovnih okvirih? Glede na to, da je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin dejal, da je to neizogibno tudi v evropskem nogometu.

V tem trenutku gre za uvajalno fazo. Nekatere države so to že uvajale in vpeljale. Mi bomo o tem razmišljali, ko bo VAR postal rešitev Uefe oziroma ko bo na koncu koncev uveden v Ligo prvakov in tako naprej. Trenutno gre za zelo drage rešitve, ki bi bile za takšne lige, kot je naša, prevelik zalogaj. Mislim, da bo VAR z določenimi razvojnimi in cenovnimi rešitvami lažje dostopen. In ko bo vsesplošno v uporabi in se bodo odpravile vse nejasnosti, potem bomo začeli o tem razmišljati. Do tedaj pa težko povem kar koli.

Če se vrnemo k prvoligaškemu nogometu. Favoriti bodo najbrž isti kot v prejšnjih letih. Znova dodobra spremenjena Olimpija, Maribor, ki je zadržal jedro ekipe in vsaj za zdaj deluje kot zelo resen kandidat za nov naslov, tu so tudi Domžale, ki bodo očitno znova krojile vrh, tu je Celje z mladimi močmi in tako naprej ... Vaše mnenje? Se bo ponovila tesna lanska sezona?

Želim si, da se ponovi, kar zadeva izenačenost, kakovost tekem in da imamo več ekip, ki se bojujejo za vrh. Ampak realno je pričakovati, da so Olimpija, Maribor in Domžale ter mogoče Celje tiste ekipe v boju za vrh in da bodo preostale izenačene v boju za preostala mesta. Pričakujem, da se bo ponovilo dogajanje zadnjih let, vsekakor pa menim, da bomo prvaka našli med trojico Olimpija, Maribor in Domžale.

Sicer pa kako ocenjujete zdravje slovenskega klubskega nogometa? Je na pravi poti? Ali se bodo ponavljale težave z licenčnimi težavami?

Glede na licenčne postopke in na to, kar ugotavljamo prek njih, vidimo, da se splošno zdravje slovenskih klubov izboljšuje. Poslovanje je bolj transparentno, racionalno, klubi se organizirajo v okvirih tega, kar lahko zagotovijo. Čedalje več klubov razmišlja razvojno, vzgaja mlade, jih priključuje prvi ekipi in iz tega pozneje s trženjem zagotavlja stabilno financiranje in delovanje. Stanje je boljše, ni idealno, ampak smer je jasna, druge ni.

V oči je znova bodlo dogajanje v Olimpiji, kjer je predsednik Milan Mandarić govoril, da si želi več mladih, slovenskih talentov, v prestopnem roku pa se dogaja vse prej kot to.

NZS kot krovna organizacija vedno stremi k skrbi za mlade igralce in slovenske talente. V tej smeri sledi začrtani strategiji. Je pa razumljivo, da na notranjo klubsko politiko nimamo vpliva in jo tudi težko komentiramo, saj ne poznamo ozadja. Želimo si, da bi - ne le Olimpija kot državni prvak in pokalni zmagovalec - ampak vsi klubi pri svojem delovanju šli v tej smeri, ki jim bo ne nazadnje zagotavljala manj sprememb in kontinuirane uspehe.

V drugih (ekipnih) športih se v državnem prvenstvu igra bolj ali manj za prestiž, v tujini je to tudi finančno nagrajeno. Kako je s tem trenutno v prvi ligi Telekoma Slovenije? Kakšne so nagrade?

V nogometu je zadeva postavljena popolnoma drugače. Kar ustvarimo s prodajo pravic na trgu, pravic določenih sponzorjev in oglaševanja, se v celoti razdeli klubom. NZS določena sredstva, ki jih dobi iz solidarnosti iz Uefe oziroma trženja, nameni za tekmovalne stroške za prvo in drugo mladinsko ligo, žensko ligo, futsal ... Klubom prve lige pa razdeli vse to, kar se za prvo ligo iztrži. To je bilo doslej povprečno 50.000 evrov na klub na sezono. V tej perspektivi bo v naslednjih letih številka med 70.000 in 100.000 evrov na sezono. Prav tako smo uvedli stimulacije za uvrščanje mladih slovenskih igralcev v prvo ekipo, to velja tudi za drugo ligo. Pa tudi drugače pomagamo, kolikor se da.

Če se dotaknemo še druge lige. V kakšni kondiciji je ta raven tekmovanja?

Tudi druga liga z razširitvijo na 16 klubov kaže kakovostno boljšo sliko, tudi nekaj klubov v tej ligi postaja tako dobro organiziranih, da si želijo v prvo ligo. Vemo, da smo v preteklosti glede tega imela kar nekaj težav. Sicer pa bomo nadaljevali s televizijskimi prenosi tekem, poskušali bomo še povečevati število, tako kot tudi ženskega nogometa, mladinskega nogometa in futsala.

Drugoligaško tekmovanje se bo začelo na začetku avgusta, mesec dni pozneje pa na reprezentančni ravni nova liga narodov. V dosedanjem delu izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča ni pridobila simpatij. Vaše mnenje? Že teče voda v grlo?

Vsekakor je članska reprezentanca na neki način najpomembnejša za razvoj nogometa. Če igra dobro, če so izidi dobri, potem je vse lažje. Srečko Katanec je začel pomlajevati ob koncu mandata, Tomaž Kavčiča delo nadaljuje. Zmogljivost reprezentance je izjemno dobra. Treba je sestaviti ekipo, česar se je selektor dobro lotil, optimistično in s podporo vseh deležnikov v nogometu. Tudi od medijev pričakujem podobno. Videli smo, da so razlike med majhnimi in velikimi zelo majhne. V Ligi narodov je treba oblikovati reprezentanco, ki bi se bila ob dobrem delu sposobna prek kvalifikacij uvrstiti na EP 2020.

Na sami zvezi vas tudi čaka nekaj dela. Pred časom je odstopil generalni sekretar Marko Vavpetič. So bili čevlji prejšnjega "generalnega" preveliki zanj?

Razlogi so večplastni. Aleš Zavrl je strokovnjak, ki je rasel z zvezo, tu je bil 23 let, vedel je vse o nogometu in zvezi. Sprememba, ki se je zgodila, je predvsem posledica tega, koliko časa zahteva funkcija generalnega sekretarja od človeka, koliko neprekinjenega delovanja, ker je to zelo kompleksno delo. Mislim pa, da bomo to rešili v kratkem.

Razpis je že končan. Koliko je kandidatov?

Mislim, da je šest kandidatov, v naslednjih dneh se bomo pogovorili z njimi. V najkrajšem možnem času bomo poiskali rešitve. Je pa NZS tako ali tako organizirana po sektorjih, da tudi zdaj vse teče brez težav.

Do kdaj pričakujete, da bo znan novi generalni sekretar?

Pričakujem, da bomo vse postopke končali do 15. avgusta.