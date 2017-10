Stabilnejša zima brez velikih nihanj glavna želja Domna Prevca

Pri Slatnarju dobi to, kar želi

23. oktober 2017 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

V lanski zimi najboljši slovenski smučarski skakalec Domen Prevc pravi, da novo sezono pričakuje fizično in psihično močnejši, kot je bil lani.

"Poleti je vse normalno potekalo. Uvedli smo nekaj manjših sprememb in se letošnje sezone lotili malce drugače kot lanske. Dobro je bilo, da sem bil poleti bolj stabilen. Počasi stopnjujemo formo in mislim, da se pripravljenost izboljšuje. Želimo doseči stabilne rezultate, cilj pa je, da ne bo pozimi takih nihanj, kot so bila lani, in da bomo na tak način izpeljali celo sezono," je povedal najmlajši izmed bratov Prevc. Tudi pred letošnjo sezono je treniral z mlado reprezentanco, ki jo vodi Gorazd Bertoncelj. Kot je dejal, so trenažni proces nekoliko spreminjali, toda, kot je pristavil, spremembe niso bile velike, saj takšne tudi niso dobre: "Spremembe moraš uvajati do nekega odstotka. To lahko prinese rezultat."

Lani je vse presenetil na uvodu v sezono, letos pa zimo po lastnih besedah pričakuje predvsem psihično močnejši, kot je bil: "Sam pri sebi vem, kje sem in kako skačem. Morda je bilo lani presenečenje za javnost in medije, ker niso točno vedeli, kaj se s kom dogaja in kako skačemo. Niso poznali primerjav, tudi mi nismo govorili, kakšno je stanje in kdo je v formi, kar se mi zdi prav. Je pa samoumevno, da sem letos fizično močnejši. Sem starejši in sem tudi malo zrasel. S treningi normalno pride boljša telesna pripravljenost. Večji napredek je bil tudi po psihični plati, da bom res pripravljen na zimo."

Tudi letos želi uživati na skakalnicah

Poleti ni veliko skakal, ni se udeležil tekem velike nagrade, je pa zato nastopal v celinskem pokalu in na zadnji postaji v Klingenthalu skočil na tretje mesto: "Zadovoljen sem s tem, da sem lahko vzel na primer slabšo opremo, znošene smuči, pa sem bil še vedno tretji, kar je zelo dober rezultat, saj je poleti konkurenca na celinskem pokalu še zelo močna. Iz tega vidika sem zadovoljen in se veselim zimske sezone." Domen, ki je junija postal polnoleten, je v svetovnem pokalu lani zasedel šesto mesto. Zbral je 963 točk in bil najboljši med slovenskimi skakalci. Fantastično je začel zimo, ko je na uvodni tekmi zmagal, na prvih štirih preizkušnjah je kar trikrat skočil na najvišjo stopničko, kar mu je zatem uspelo še v Engelbergu. V Švici je bil drugi in prvi, kar je bila imenitna popotnica pred novoletno turnejo. V boj za zlatega orla se je podal kot prvi favorit, a na sloviti turneji štirih skakalnic ni bil konkurenčen najboljšim.

Druga polovica sezone je bila slabša. Do novoletne turneje je namreč zbral kar 540 točk, torej na prvih sedmih od skupno 26 tekem več kot polovico točk. V Wisli je rumeno majico prepustil Kamilu Stochu, zatem pa je imel kar nekaj težav, saj je dolgo iskal prave občutke. Zato letos upa, da bo med zimo manj nihanj: "Zadovoljen bom, tako kot sem bil lani, če bom užival na tekmah. To pomeni, da bom zadovoljen s skoki in bom z nasmeškom odšel s prizorišča."

Pri Slatnarju dobi to, kar želi

V tej zimi so jasno vrhunec olimpijske igre. Prevc se lani v Pjongčangu ni najbolje znašel, ko je bil na generalki v Južni Koreji 17. in 24. Tedaj ni bil v najboljši formi, iz lanske sezone pa so mu bolj oziroma v lepšem spominu ostale letalnice: "Ne morem reči, da so olimpijske igre že v mojih mislih. Bolj funkcioniram na tak način, da grem s prizorišča na prizorišče in skušam tam uživati. Tako je najprej zagotovo Vikersund, potem Planica in šele nato olimpijske igre. Poskušal bom uživati, se sprostiti in dati vse od sebe."

Domen, ki se je A-reprezentanci pridružil na kondicijskih pripravah pred dvema tednoma, pravi, da ga pred sezono čaka še kar nekaj dela, za kar pa je še dovolj časa. Ta bo namenjen tudi preizkušanju opreme, drugače od starejšega brata Petra pa 18-letni mladenič še naprej prisega na Slatnarjeve smuči: "Tudi nove 'dile' moram še preizkusiti. Se bom pa še naprej držal Slatnarja, kajti vedno mi zna narediti točno take smuči, kot jih hočem. Po mojem mnenju je to res velika prednost, saj se lahko dogovoriš to, kar želiš."

Tilen Jamnik