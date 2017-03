Štiri točke Dončića ob zmagi Reala v Pireju

Barcelona dobila obračun s Crveno zvezdo

24. marec 2017 ob 22:57

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v 28. krogu Evrolige z 79:73 premagali Olympiacos v gosteh.

V dokaj izenačeni tekmi so domači v 27. minuti še vodili z 52:51, nato pa je Sergio Llull dosegel pet točk zapored in povedel goste v vodstvo (56:52), ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok.

Llull je bil ob Anthonyju Randolphu prvi strelec tekme. Dosegel je 21 točk. Luka Dončić je za Real v 19 minutah prispeval štiri točke. Iz igre je metal 1/4.

"Odpisana" Barcelona je s 67:54 porazila Crveno zvezdo, ki bo za preboj v četrtfinale bržkone "trpela" do zadnjega kroga, ko bo gostovala prav pri neposrednem tekmecu Darušafaki.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



28. KROG, petkove tekme

OLYMPIACOS - REAL MADRID

73:79 (20:19, 17:18, 17:21, 19:21)

Milutinov 18; Llull in Randolph po 21, Hunter 10, Dončić 4 (1/4) v 19 minutah.



UNICS KAZAN - CSKA MOSKVA

74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11)

Langford 17, Ponkrašov 16; de Colo 22, Teodosić 12.



DARÜŠAFAKA - GALATASARAY

73:67 (16:18, 21:21, 24:13, 12:15)

Wanamaker 22, Cylburn 15; Micov 17.

BARCELONA - CRVENA ZVEZDA

67:54 (17:18, 15:11, 20:14, 15:11)

Perperoglou 17, Koponen 13; Jenkins, Mitrović in Wolters 8.

Odigrano v četrtek:

ANADOLU EFES - FENERBAHČE

80:77 (21:14, 23:21, 21:19, 15:23)

Dunston 14, Granger 13; Dixon 19, Bogdanović 16.

MACCABI - ŽALGIRIS

77:93 (14:17, 19:27, 25:27, 19:22)

Rudd 16, Landesberg 11; Ulanovas 20, Pangos 15.

EMPORIO ARMANI - BROSE BAMBERG

76:84 (14:29, 22:21, 16:14, 24:20)

Hickman 20, Raduljica 19; Causeur 17, McNeal 12 ... Nikolić 5 (0/1 za dve, 1/1 za tri) v petih minutah.

BASKONIA - PANATHINAIKOS

63:72 (6:24, 15:13, 16:17, 26:18)

Hanga 13, Voigtmann 12, Budinger 11 ... Blažič 0 v 6 minutah; Singleton 18, James in Gist po 11.

Lestvica: CSKA MOSKVA * 28 21 7 +249 49 REAL MADRID * 28 21 7 +210 49 OLYMPIACOS * 28 19 9 +121 47 FENERBAHČE * 28 17 11 +28 45 PANATHINAIKOS * 28 17 11 +56 45 ANADOLU EFES * 28 16 12 +14 44 BASKONIA * 28 16 12 +51 44 CRVENA ZVEZDA 28 15 13 +5 43 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 28 14 14 -11 42 ŽALGIRIS 28 13 15 -42 41 BARCELONA 28 11 17 -103 39 BROSE BAMBERG 28 10 18 -30 38 GALATASARAY 28 10 18 -112 38 MACCABI 28 10 18 -135 38 UNICS KAZAN 28 7 21 -125 35 EMPORIO ARMANI 28 7 21 -176 34 * - v končnici

A. V.