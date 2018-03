Stoch: V Planici bo popoln konec tedna

Poljak želi uživati na najljubši letalnici

19. marec 2018 ob 20:34

Vikersund - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kamil Stoch se je po poletih v Vikersundu že lahko sprostil. Pobral je skoraj vse lovorike v letošnji zimi, v Planici pa bo lahko užival.

30-letni Poljak je v letošnji sezoni drugič zapored zmagal na novoletni turneji, drugič je osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu, ubranil je naslov olimpijskega prvaka na veliki skakalnici v Pjongčangu, le na svetovnem prvenstvu v poletih se je moral zadovoljiti s srebrno medaljo, zmagal je Norvežan Daniel Andre Tande.

"Vsaka sezona je drugačna, mi smo drugačni, ves čas se učimo, spreminjamo se. Spreminjajo se pravila, oprema, skakalnice. Sezona je bila popolnoma drugačna. To je bila najuspešnejša sezona v moji karieri. Še vedno imam nekaj ciljev, ki bi jih rad dosegel. Delo bi rad nadaljeval," je v pogovoru za TV Slovenija poudaril Stoch, ki je postal najstarejši skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Z zanesljivo zmago v točkovanju norveške turneje štirih skakalnic Raw Air je prejel 60.000 evrov, kar je trikrat več kot je dobil za zmago na precej prestižnejši novoletni turneji, kjer je kot drugi v zgodovini dobil vse štiri tekme. Ponovil je dosežek Svena Hannawalda iz sezone 2001/02.

Pred prihodom v dolino pod Poncami ima 1.243 točk. Richard Freitag jih je zbral 990 in ga ne more več prehiteti. "V Planici bo popoln konec tedna. Užival bom v poletih na svoji najljubši letalnici, v vzdušju in seveda mi je tudi kraj všeč. Nobenega pritiska ne bo. Le smejal se bom in kar najbolje letel," je še dodal poljski šampion.

Četrtek:

09.00: Uradni trening

10.00: Uradni trening

11.00: Kvalifikacije

19.30: Otvoritvena slovesnost v Ratečah



Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi: Finalna serija



Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi: Finalna serija



Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi: Finalna serija

