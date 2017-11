Trifunović ostal brez Dragića, Murića in Macure

V petek z Belorusijo, v nedeljo s Španijo

19. november 2017 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek se bo zbrala košarkarska reprezentanca, ki jo konec tedna čakata prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kjer pa ne bo Zorana Dragića, Eda Murića in Jurija Macure.

Novi selektor Rado Trifunović, ki bo debitiral na klopi evropskih prvakov, je enajsterici dodal novo ime, Blaža Mahkovica. 25-letni Murić in 17-letni Macura nista dobila zelene luči s strani svojih klubov, Anadolu Efesa oziroma Baskonie, mlajši od bratov Dragić pa bo tekmi proti Belorusiji in Španiji izpustili zaradi sklepanja pogodbe z novim delodajalcem. Zoran si je februarja poškodoval kolen, zaradi česar je moral izpustiti evropsko prvenstvo. Letos nanj v Milanu pri Olimpii ne računajo. Murić bi bil ob odsotnosti Anthonyja Randolpha prva izbira na poziciji krilnega centra, pod obročem pa bi lahko pomagal tudi 211-centimetrov visoki mladenič Macura.

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije začela v petek, ko bo ob 20.30 v Stožicah gostovala Belorusija, ki si je nastop v glavnem delu kvalifikacij prislužila z uspešnim nastopanjem na predkvalifikacijskem turnirju. V nedeljo Slovenci gostujejo v Burgosu v Španiji. Obračun med prvo in tretjeuvrščeno ekipo minulega evropskega prvenstva se bo začel ob 19.30. V skupini je še Črna gora. Najboljše tri reprezentance se bodo v drugem delu pomerile z najboljšimi tremi iz skupine, kjer so Turčija, Latvija, Ukrajina in Švedska. Prva tri mesta pa nato vodijo na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2019 na Kitajskem.

Kvalifikacije, prvi del, skupina A, petek ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Nedelja, 26. novembra, ob 21.00:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)

Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 26. februarja 2018:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

T. J.