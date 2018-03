Uradno: Sodnikom na SP-ju bo pomagala videotehnologija

Ocenite to novico!

Čeferin: Sistema VAR v Ligi prvakov še ne bo

16. marec 2018 ob 22:11

Bogota - MMC RTV SLO, Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je na zasedanju v Bogoti potrdila, da si bodo sodniki na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, ki se bo začelo 14. junija, pomagali tudi z videotehnologijo oziroma t. i. VAR-om (video assistant referees).

"Imeli bomo prvo svetovno prvenstvo, kjer bodo imeli sodniki pri svojih odločitvah na voljo videotehnologijo. Veseli smo, da je bila ta odločitev sprejeta," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Testiranje že na Pokalu konfederacij

Poskusno obdobje je dalo mešane rezultate. Tehnologijo je Fifa testirala že na lanskem Pokalu konfederacij v Rusiji. Takrat ni šlo vse gladko, saj je kolumbijski sodnik Wilmar Roldan potreboval kar tri poskuse ogleda posnetka, da je na tekmi med Nemčijo in Kamerunom z igrišča poslal pravega igralca. Sistem so preizkušali tudi v Nemčiji, Angliji in Italiji.