V Mariboru neprimerno skandiranje in poškodovano vozilo gostujočih navijačev

Vijoličastim grozi kazen disciplinske komsije Uefe

20. julij 2017 ob 11:26

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Sredino povratno kvalifikacijsko tekmo za preboj v Ligo prvakov med Mariborom in Zrinjskim so začinili tudi navijači. Mariborski so gostom iz Mostarja (Zrinjski je klub tam živečih Hrvatov) skandirali "ubij ustaša".

Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so pred in med tekmo obravnavali štiri kršitve javnega reda in miru, izdali so sedem plačilnih nalogov, šest ljudi pa so do konca srečanja pridržali. Ker sta bila med omenjenimi dva, ki sta v preteklosti že kršila predpise na javnih zbiranjih, so jima policisti izrekli še ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah po zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Med drugim so navijači poškodovali požarni alarmni senzor na eni od bližnjih trgovin. Materialna škoda znaša okoli 200 evrov. Pred tekmo so obravnavali tudi poškodovanje kombiniranega vozila gostujočih navijačev, na katerem je nastalo za okoli 1.000 evrov škode.

V prvem polčasu so najzvestejši navijači Maribora vzklikali nacionalistični "ubij ustaša". Evropska nogometna zveza (Uefa) tovrstnih skandiranj ne tolerira, zato Mariboru grozi kazen disciplinske komisije.

V tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov se je s skupnim izidom 3:2 uvrstil Maribor.

M. R.