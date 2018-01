V Oberstdorfu veter kvalifikacije s četrtka prestavil na petek

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 25 glasov Ocenite to novico! Letalnica Heinija Klopferja je četrta na svetu po dolžini rekorda naprave z 238 m. Prvi je Vikersund z 253,5 m Stefana Krafta, druga Planica z 251,5 m Kamila Stocha, tretji pa Kulm z 244 m s Petrom Prevcem. Foto: Reuters Že včeraj na sestanku vodij ekip je bilo rečeno, da moramo biti potrpežljivi, ker bo mogoče lahko izvedena le ena serija, ker je bilo napovedano zelo slabo vreme. Veliko je bilo preizkušanja zaletnih mest, raven treninga ni bila tako nič posebnega. Tudi za petek in soboto je napovedan kar močan veter. Današnji dan gre v pozabo in jutri se vse skupaj začne. Goran Janus Peter Prevc, ki brani naslov svetovnega prvaka izpred dveh let s Kulma, med prvo serijo za trening. Foto: Reuters VIDEO Semenič odličen na trenin... VIDEO V Oberstdorfu v petek kva... Sorodne novice Peter Prevc v letenju najde dodatno motivacijo in sproščenost Janus napovedal boj za medaljo v Oberstdorfu Dodaj v

18. januar 2018 ob 10:45,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 16:55

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Letalnica Heinija Klopferja je pripravljena na 25. svetovno prvenstvo v poletih. Že prvi dan pa je organizatorjem v Oberstdorfu ponagajalo vreme, saj so morali kvalifikacije prestaviti na petek.

Na Bavarskem je bil veter premočen. Po nekaj skakalcih so najprej odpovedali drugo serijo za trening in prestavili kvalifikacije, ki bi morale prvotno biti na sporedu ob 16.00. Najprej je sledila polurna zamuda, nato so jih prestavili na 16.45, nekaj minut pred predvidenim začetkom pa so jih dokončno odpovedali za četrtek in prestavili na petek. Tako se bodo v petek, ko je boljša vremenska napoved, letalci najprej preizkusili v kvalifikacijah, ki se bodo začele ob 14.30. Ob 16.00 sledita prvi dve seriji posamične preizkušnje. Tretja in četrta bosta na sporedu v soboto ob 16.00. V nedeljo se bo svetovno prvenstvo končalo z ekipno tekmo.

Veter je oviral že prvi trening, na katerem je najboljši izid dosegel Norvežan Daniel Andre Tande (223,5 metra; 169,1 točke). Drugi je bil Poljak Kamil Stoch (214,5 metra; 167,2 točke), tretji pa Anže Semenič (211,5 metra; 163,2 točke). Jernej Damjan (203,5 metra; 153,6 točke) je bil sedmi, Tilen Bartol (195,0 metra; 143,8 točke) 12., Peter Prevc (188,0 metra; 134,9 točke) 19., Žiga Jelar (181,5 metra; 123,6 točke) 27., Domen Prevc (171,5 metra; 113,1 točke) pa 32.

Peter Prevc branilec naslova

Na Bavarskem zlato kolajno s Kulma izpred dveh let brani Peter Prevc. Zaradi Petrovega zlata, s katerim je priboril dodatno kvoto, bo Slovenija lahko na posamični tekmi nastopila s petimi skakalci. Ob Petru bodo leteli še njegov brat Domen, Semenič, Bartol in Damjan. Goran Janus, ki je za cilj na svetovnem prvenstvu postavil medaljo, je v Oberstdorf pripeljal tudi Jelarja, ki pa je po skoku za trening izpadel iz ekipe. Štartna lista je sestavljena glede na seštevek poletov, na njej pa je 48 letalcev iz 16 držav. 40 se jih bo uvrstilo na tekmo, deset pa jih bo po prvi seriji izpadlo iz nadaljnjega tekmovanja.

Šestič se letalci za naslov svetovnega prvaka merijo v Oberstdorfu, prvič na prenovljeni nemški velikanki, ki ima zdaj z Andreasom Wellingerjem rekord pri 238,0 m. Lani je obe tekmi svetovnega pokala dobil Stefan Kraft, sicer pa so v vlogi prvih favoritov norveški letalci, kar so dokazali prejšnji teden z dvojno zmago na Kulmu. Prav v Avstriji, kjer je tudi letos dobro nastopil in osvojil šesto mesto, kar je najboljši izid sezone, je Peter Prevc kot drugi Slovenec po Robertu Kranjcu (Vikersund 2012) leta 2016 postal svetovni prvak. Drugi je bil pred dvema letoma Kenneth Gangnes, ki ga zaradi poškodbe tokrat ni, tretji pa Kraft. Zlato bodo na ekipni tekmi branili Norvežani.

P. Prevc: Vem, kaj moram popraviti

Najboljši v slovenskem moštvu v četrtek, Semenič, je bil z nastopom zadovoljen: "Vesel sem, da smo izpeljali serijo in da mi je uspelo prek 200 m. Zelo sem zadovoljen s skokom, bilo je težko, a smo imeli vsi iste pogoje, zaletna rampa je bila nastavljena za veter v hrbet. Nisem še osvojil skakalnice, vendar bom sedaj lažje zaspal. Skakalnica je drugačna, kot na Kulmu. Malo sem šel z rezervo, malo z velikimi očmi, malo me je zakrivilo med poletom, osredotočil sem se na drugi del in pri 150 m sem vedel, da bo šlo čez 200 m. Želim si med prvo deseterico, a bo treba narediti dober skok, sicer si hitro na robu trideseterice."

Branilec naslova Peter Prevc pa je dodal: "Grede na vreme zjutraj bi lahko vse skupaj izpeljali, pa se je vse obrnilo popoldne in potem zaradi vetra ni bilo skorajda nič od predvidenega. Že v nedeljo so nam izrezali tri polete, sedaj pa še dva. To ni najbolje, mogoče bi lahko naredili en trening več. Zaletišče je bilo zaradi dežja mokro in me je zmotilo ter sem se zamaknil v počepu. Vem, kaj moram popraviti in ni bojazni za jutri. Letalnica je 'nemška', ko je treba zelo odriniti in priti na višino. Jutri imamo še kvalifikacije, torej še en poskus, ki ne šteje za SP, razen če tako slabo skočiš, da ne moreš potem tekmovati na tekmi. Lahko pa bi danes preizkusil nove smuči, še ne vem, s katerimi bom nastopil, verjetno bom kar z novimi, ki sem jih testiral med vadbo v Planici."

Spored, petek ob 14.30:

Kvalifikacije

Ob 16.00:

Posamična tekma (1. in 2. serija)

Sobota ob 15.00:

Poskusna serija

Ob 16.00:

Posamična tekma (3. in 4. serija)



Nedelja ob 15.00:

Poskusna serija

Ob 16.00:

Ekipna tekma

