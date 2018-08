V Portorožu izpadel branilec naslova Stahovski

V petek oba polfinalna obračuna

9. avgust 2018 ob 23:49

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Prvi nosilec in branilec naslova na challengerju v Portorožu Sergej Stahovski je izpadel v četrtfinalu. Francoz Constant Lestienne je po skoraj dveh urah igre premagal Ukrajinca s 3:6, 6:2 in 6:1.

26-letni Francoz, ki zaseda 224. mesto na svetu, se bo v petkovem polfinalu srečal z dve leti mlajšim Dominikom Köpferjem. Nemec, 263. z lestvice ATP, je ugnal Italiajana Giana Marca Moronija s 6:4, 3:6 in 6:1. V uvodnem polfinalu se bosta srečala Španec Adrian Menendez Maceiras in Italijan Andrea Arnaboldi.

Vlogo favorita je zdaj prevzel 32-letni Španec Menendez Maceiras, ki se je tretjič v zadnjem mesecu uvrstil v polfinale turnirjev challenger. Na obeh prejšnjih v Italiji in Španiji je naredil še korak naprej, se uvrstil v finale, kjer pa ni uspel priti do svojega štirinajstega naslova na challengerjih.

"Zelo sem zadovoljen, saj sem imel včeraj zelo težko delo, potem ko sem v zadnjem trenutku prišel iz Segovie, kjer sem v nedeljo igral finale na podobnem turnirju. V prvem krogu sem imel srečo, da je moj tekmec predal dvoboj, včeraj pa sem igral dve uri in 40 minut po tej peklenski vročini in visoki vlažnosti. Danes je bil urnik bolj znosen. Začela sva ob šestih popoldan in na igrišču sem se počutil odlično. Lahko sem igral sproščeno, hrabro in se zanesljivo prebil v polfinale," je povedal Menendez Maceiras, ki je leta 2013 že nastopil v polfinalu Portoroža.

"Turnir mi je zelo pri srcu, dobro se počutim tu v Portorožu, kjer mi zelo ustreza nekoliko počasnejša podlaga. V zadnjih mesecih delam po novem programu in rezultatu so že vidni," je dodal trenutno 123. igralec na svetu, ki lahko že z zmago v polfinalu preseže svojo najboljšo uvrstitev v karieri - 111. mesto iz leta 2015.

V petek je na sporedu še finale dvojic. Srb Nikola Čačić in Avstrijec Lucas Miedler se bosta pomerila s špansko-češko kombinacijo Gerard Granollers/Lukaš Rosol.

PORTOROŽ

(64.000 evrov, trda podlaga)

Četrtfinale, tabela:

LESTIENNE (FRA) - STAHOVSKI (UKR/1)

3:6, 6:2, 6:1



KÖPFER (NEM) - MORONI (ITA)

6:4, 3:6, 6:1



MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/3) - CARUSO (ITA/5)

6:2, 7:5



ARNABOLDI (ITA/8) - ŠETKIĆ (BIH)

6:2, 6:4

A. G.