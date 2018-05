Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Vasilj Lomačenko je v že 12. profesionalnem dvoboju postal svetovni prvak v še tretji različni težnostni kategoriji. Foto: EPA Dodaj v

Vasilj Lomačenko v Madison Square Gardnu pisal zgodovino

Do zmage nad Linaresom s tehničnim nokavtom v 10. rundi

13. maj 2018 ob 10:19

New York - MMC RTV SLO, STA

Ukrajinski boksar Vasilj Lomačenko se je pridružil legendam boksa, potem ko je v New Yorku premagal Venezuelca Jorgeja Linaresa za naslov svetovnega prvaka lahke kategorije po verziji WBA.

30-letni Lomačenko se je v Madison Square Gardnu pred 10 tisoč gledalci pridružil legendam tega športa, saj je osvojil še tretji naslov svetovnega prvaka v tretji različni težnostni kategoriji. Pred tem je to uspelo Avstralcu Jeffu Fenechu, ki je za to potreboval 20 profesionalnih borb, legenda Oscar de la Hoya jih je potreboval 22, Floyd Mayweather 34, Manny Pacquiao pa 41. Lomačenku je zadostovala 12. poklicna borba.

V sobotnem dvoboju se je Ukrajinec, ki je bil v šesti rundi že v resnih težavah, zmage veselil s tehničnim nokavtom v deseti rundi, ko je Linares končal na tleh.

"Pripravil sem se za zadnje runde in oče mi je dejal, napadi ga v telo," je dejal Lomačenko, ki je tako končal niz nepremaganosti Venezuelca, ki je trajal 13 dvobojev.

Lomačenko ima zdaj poleg dveh zlatih olimpijskih kolajn v vitrini tretji svetovni naslov (po enega ima še v peresni in superperesni kategoriji), enajst profesionalnih zmag, od tega devet z nokavtom in en poraz. Linares ima 44 zmag in en poraz.

T. O.