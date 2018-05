Velikani Evrolige: ob parketu nasprotniki, na večernih druženjih veliki prijatelji

Vsi trije trenerji že sodelovali z Obradovićem

17. maj 2018 ob 19:10

Beograd - MMC RTV SLO

"Dobrodošli v deželi košarke," se je glasilo geslo EuroBasketa 2005, ki je bil v Srbiji in Črni gori. Beograd zdaj znova gosti evropsko košarkarsko elito, s Final Fourom tokrat klubsko.

Kot tudi letos poudarjajo organizatorji, je Srbija zares dežela košarke. Te besede potrjuje bogata zgodovina izvrstnih rezultatov in sijajnih posameznikov, košarkarjev in trenerjev. Zaključni turnir najboljše četverice se letos igra v beograjski Areni, ki od lanskega leta nosi sponzorsko ime Štark. Dvorana v srbski prestolnici, kjer sta Crvena zvezda in Partizan podirala evropske klubske rekorde po številu gledalcev na tekmi, naj bi se prvotno odprla leta 1994, ko bi morala Jugoslavija gostiti svetovno prvenstvo. Zaradi vojne v nekdanji skupni državi je Varnostni svet Združenih narodov z resolucijo uvedel sankcije, ki so zajemale tudi šport. Posledično je bila odvzeta organizacija svetovnega prvenstva, dvorano pa so nato dokončali pred evropskim prvenstvom omenjenega leta 2005, ko je na vrh stare celine stopila Grčija.

Štiridnevni košarkarski praznik v Beogradu se je začel z novinarsko konferenco na zgodovinskem Kalamegdanu, kjer bo v teh dneh navijaško območje. Po dva predstavnika sodelujoče četverice sta nedaleč od "zibelke jugoslovanske košarke" predstavila pričakovanja pred velikim dogodkom. Že v 20. letih prejšnjega stoletja so sicer košarko predstavili v Beogradu, nekaj let kasneje so jo začeli igrati tudi na okupiranih italijanskih območjih na jadranski obali, v Jugoslaviji so jo igrali tudi med drugo svetovno vojno, po njej pa je doživela dokončen razcvet. Na prvem organiziranem turnirju za naslov državnega prvaka so sodelovali tudi štirje pionirji, Nebojša Popović, Borislav Stanković, Radomir Šaper in Aleksandar Nikolić, ki so najbolj zaslužni, da je med zidovi trdnjave Kalamegdan postal rojstni kraj moderne košarke v Jugoslaviji.

Nikolić je bil mentor številnih uspešnih jugoslovanskih trenerjev, tudi Željka Obradovića, ki v Beogradu, kjer je igral in nato tudi zgodaj začel izjemno uspešno trenersko pot, zdaj naskakuje že deseti naslov evropskega prvaka. Na novinarski konferenci sta največji aplavz ob predstavitvi prejela s slovensko, kot ga je poimenoval povezovalec dogodka, najstniško senzacijo, Luko Dončićem. Legendarni srbski strokovnjak, ki je lani Fenerbahče popeljal do prvega evropskega naslova, je s številnimi izjavami navdušil zbrane, med katerimi so bili tudi nekdanji ambasadorji najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, košarkarji, ki so v Evroligi pustili poseben pečat. Med njimi je tudi Matjaž Smodiš.

V karieri je Obradović sodeloval že z vsemi trenerji preostalih ekip. Pablo Laso in Šarunas Jasikevičius sta bila njegova varovanca, Dimitris Itudis pa njegov dolgoletni sodelavec. V polfinalu ga v petek čaka dvoboj z Jasikevičiusovim Žalgirisom, 58-letni Žoc je med zidovi Kalamegdana (večkrat) dejal, da ga zelo veseli druženje z vsemi tremi, še posebej pa je poudaril, da nekdanji izvrstni litovski organizator igre vsak večer želi na pijačo: "Zame je seveda nekaj posebnega, da je zaključni turnir v Beogradu. Žal traja le pet dni. Zelo sem vesel, da imam priložnost preživeti čas s temi tremi kolegi, Šarunasom, Pablom in Dimitrisom. Že v sredo smo začeli. Mlajši so in imajo prednost. Prepričan sem, da bo tudi v četrtek zvečer Šarunas želel kam."

Ko je Obradović govoril o njihovih večernih druženjih, se je Šarunas, nekdanji košarkar Olimpije, le smejal, pred polfinalom, ko bo Žalgiris, ki ima z naskokom najnižji proračun na Final Fouru, v Beogradu pa pričakuje bučno podporo številnih gorečih navijačev, izzval branilce naslova, pa je povedal: "Če na zaključnem turnirju igraš proti Željku, je izvrsten dosežek, saj si prišel tako daleč. Zavedamo se, kako težka naloga nas čaka, a tako je vedno na Final Fouru. Prepričan sem, da bo Fener odlično pripravljen in bo igral na pravi način, kot to počne že vso sezono."

Dvoboj najučinkovitejših posameznikov

Medtem ko sta Fener in Žalgiris evropska prvaka postala po enkrat, pa imata CSKA in Real, ki se bosta pomerila v večernem polfinalu, skupaj kar 16 naslovov. Madridčani bodo na krilih Dončića, najboljšega mladega igralca Evrolige, najučinkovitejšega posameznika rednega dela in kandidata za MVP-ja, lovili deseto zvezdico. "Veseli nas, da smo tukaj, saj vemo, kako težko je priti na Final Four. To je odličen dosežek. Dve zmagi nas ločita od naslova. Čaka nas izjemen nasprotnik. Moji varovanci so mirni, osredotočeni in pripravljeni. Za nami je težka sezona, saj smo imeli ves čas probleme s poškodbami. Zdaj, ko nas čakajo najpomembnejše tekme, smo končno zdravi," je dejal Laso, ki je z Realom Evroligo osvojil pred tremi leti.

Leto kasneje je na vrh s CSKA-jem stopil Itudis, s katerim se bo zdaj pomeril v polfinalu. Rdečo armado še naprej pestijo težave s poškodbami. Medtem ko sta ob Dončiću najučinkovitejši posameznik rednega dela Nando de Colo in najboljši obrambni igralec tekmovanja Kyle Hines okrevala, pa je ruski velikan ostal brez drugega organizatorja igre Lea Westermanna. "Velika škoda za Lea. V končnici smo pokazali pravi karakter, ko sta imela težave Nando in Kyle. S tem smo postali še močnejša ekipa in ugotovili smo, kaj zmorejo tudi ostali igralci. Prevzeli so odgovornost in stopili v ospredje. Verjamemo, da nam lahko uspe," je dodal grški strokovnjak na moskovski klopi, ki je na vprašanja odgovarjal tudi v srbohrvaščini, ki se je je naučil med študijem v Zagrebu in kasneje utrdil z dolgoletnim sodelovanjem z Obradovićem.

Beograd, Final four, polfinale, petek ob 18.00:

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

Ob 21.00:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID

Finale bo v nedeljo ob 20.00, tekma za tretje mesto pa v nedeljo ob 17.00.

Iz Beograda

Tilen Jamnik