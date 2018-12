Celjani so se brez težav prebili v osmino finala. Foto: Slavko Kolar VIDEO Gorenje čez Loko v osmino... Dodaj v

Vnuk Slavka Iveziča prvi članski gol dosegel proti dedkovi ekipi

Žreb osmine finala v četrtek

12. december 2018 ob 22:28

Velenje,Slovenj Gradec

Na derbiju 1/16 finala Pokala Slovenije v rokometu je Gorenje pred domačimi gledalci s 33:27 premagalo Urbanscape Loko. Branilec naslova, Celje Pivovarna Laško, je bil v gosteh z 38:25 boljši od Slovenj Gradca 2011.

Pri Velenjčanih sta zaradi poškodbe manjkala David Miklavčič in Filip Banfro. Po polovici prvega polčasa so gostitelji vodili že za šest zadetkov (10:4). Škofjeločani so nato zaigrali nekoliko bolje, uspelo se jim je približati na tri gole, a bližje niso prišli. Ob odmoru je bilo 18:14.

V drugem delu Gorenje ni popuščalo. Po treh zadetkih Aleksa Kavčiča (z devetimi goli je bil najboljši strelec tekme) takoj na začetku je znova ušlo na + 6 (22:16), v 51. minuti pa na + 9 (30:21).



Oslabljeni Celjani (manjkajočim Marguču, Makucu in Grošlju so se pridružili še poškodovana Ovniček in Ferlin ter bolni Šarac) so izločili vodilno o 1. B lige. V ekipi sta svoje mesto prvič dobila mlada vratar Jernej Mlakar in Filip Rakita. Za Rakito je bila to še prav posebna tekma, saj je na nasprotni klopi Slovenj Gradec vodil njegov dedek Slavko Ivezič.

Celje si je večjo prednost prvič priigralo v zadnjih 10 minutah prvega polčasa, ko je povedlo za šest zadetkov. Po polovici srečanja je bilo 14:20. V drugem polčasu so gostje hitro višali prednost in na koncu zmagali s +13. Rakita je s svojim prvim zadetkom za člansko ekipo poskrbel za prvo dvoštevilčno razliko na tekmi.

Osmina finala bo že prihodnjo sredo, žreb parov bo v četrtek.

Pokal Slovenije, 1/16 finala:

CERKLJE - Škofljica Pekarna Pečjak 31:29

Radeče papir nova - KRKA 22:37

LJUBLJANA - Črnomelj 39:20

Sevnica - TRIMO TREBNJE 27:42

Rudar - SVIŠ IVANČNA GORICA 26:29

Mokerc-IG - DOL TKI HRASTNIK 32:33

GORENJE - Urbanscape Loka 33:27

A. Kavčič 9, Tajnik 6 za Gorenje.

GROSIST SLOVAN - Jeruzalem Ormož 32:27

KRŠKO - Brežice 24:20

Metlika - RIKO RIBNICA 19:43

Slovenj Gradec 2011 - CELJE P. L. 25:38

Pajt in Al. Jankovski po 5; Jurečič in Accambray po 7, Vujović 5.

Drava Ptuj - MARIBOR BRANIK 26:40

Pomurje - KOPER 2013 26:36

MOŠKANJCI-GORIŠNICA - Alples b.b.

Četrtek:

KRONOS - HERZ ŠMARTNO

Torek:

GROSUPLJE - AJDOVŠČINA

