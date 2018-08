Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Slovenske odbojkarice so uspešno začele kvalifikacije za EP 2019. Foto: www.alesfevzer.com Tina Grudina (levo) v boju ob mreži. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Slovenske odbojkarice do... Dodaj v

Za uvod v kvalifikacije zmaga slovenskih odbojkaric

Belgija s 3:0 boljša od Islandije

15. avgust 2018 ob 11:38,

zadnji poseg: 15. avgust 2018 ob 23:09

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v mariborski dvorani Tabor z zmago s 3:0 (19, 23, 22) nad Izraelom začela kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2019.

Izbranke selektorja Alessandra Chiappinija so na prvi tekmi tako upravičile vlogo favoritinj. V skupini A sta sicer še ekipi Belgije (najresnejša kandidatka za prvo mesto) in Islandije. Na evropsko prvenstvo vodi prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

Chiappini je v ogenj poslal podajalko Evo Mori, korektorico Izo Mlakar, srednji blokerki Tino Grudina in Izo Mlakar, sprejemalki Anito Sobočan in Ano Marijo Vovk ter prosto igralko Majo Pahor.

Slovenke so obračun proti ekipi, ki na evropski lestvici zaseda 25. mesto (Slovenke so 27.), odprle z nekaj treme, kar se je poznalo predvsem pri sprejemih začetnih udarcev in tudi v napadih, ki so jih Izraelke ustavile z bloki ter povedle z 8:4 in 10:6.

Po dobrih servisih Sobočanove so se slovenske odbojkarice sprostile in hitro prišle do izenačenja na 10. točki ter povedle z 11:10. Slovenke so v nadaljevanju uspešno napadale predvsem prek Planinščeve, Grudine in Mlakarjeve, pri Izraelkah sta zaključevali Anna Velikiy in Polina Malik. Ekipi sta bili na 18. točki še poravnani, nato pa so gostiteljice zaigrale zelo zbrano in po zaslugi uspešnih zaključkov Vovkove in dobre igre v bloku brez težav dobile niz, s 25:19.

Zmaga v prvem nizu je dala zagon. Na začetni udarec Grudine so si namreč zagotovile vodstvo s 5:1. Sledil je padec zbranosti, tekmice so prešle v ospredje (8:7). Slovenski selektor je namesto Vovkove v igro poslal Pio Blažič, Slovenke pa so se v drugem delu niza zbrale, dobro izvajale začetne udarce in poskrbele za še en preobrat (14:12).

Na račun napak gostij in po dobri igri Sobočanove na mreži se je razlika še povečala. Domače odbojkarice so v končnico vstopile s štirimi točkami naskoka, z 21:17, a ga zapravile, po izenačenju na 22:22 pa so Izraelke celo povedle. Grudina in Sobočanova sta Sloveniji prinesli zaključno žogo pri 24:23, izkoristila jo je prav Grudina.

Vodstvo z 2:0 je nekoliko uspavalo Slovenke, ki v igri za menjavo niso bile prepričljive, tekmice pa so uspešno sklenile svoje protinapade za vodstvo s 6:2. Planinščeva je na mreži nato prekinila niz gostij in zatem še dobro servirala, Morijeva pa je razigrala svoje napadalke (6:7). Izraelke so sicer še enkrat ušle, na 6:10, a so jih borbene Slovenke ujele na 12. točki, ki jo je prispevala Blažičeva.

Po izenačenem nadaljevanju so gostiteljice znova zbrano odigrale zaključek niza in povedle s 23:20 ter po bloku Mlakarjeve in Planinščeve dosegle zmago.

Slovenke bodo naslednjo tekmo odigrale v nedeljo na Islandiji, v sredo pa bodo gostovale še v Belgiji.

Manjka le Erženova

Chiappiniju so na voljo vse igralke s seznama, z izjemo korektorice Darje Eržen, ki ima težave z ramenom. Debi v članski vrsti sta dočakali dve odbojkarici iz mladinskega pogona – Alja Jerala in Brina Bračko, jedro ekipe pa, glede na lansko sezono, v kateri so Slovenke presenetile z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in navdušile s srebrom na svetovnem prvenstvu do 23 let, ostaja večinoma nespremenjeno.

Mlakarjeva: Smo v dobri formi

"V ekipi je zelo dobro vzdušje. Dobro smo trenirale in mislim, da smo od maja naprej opravile zelo veliko število treningov in imele vmes prostih le deset dni. Mislim, da smo trenutno dobro pripravljene in v dobri formi. Imele smo tudi veliko pripravljalnih tekem. V Milanu smo odigrale štiri tekme s tamkajšnjo člansko reprezentanco do 23 let, potem odšle še na Poljsko in se trikrat pomerile s člansko ekipo. Na teh tekmah smo dobile občutek, da smo zelo dobro uigrane, čeprav nam vseeno manjka še nekaj treningov," je dogajanje v reprezentanci že pred tekmo opisala Mlakarjeva.

Kvalifikacije za EP 2019, skupina A, Maribor (Tabor)

SLOVENIJA - IZRAEL 3:0 (19, 23, 22)

600 gledalcev

Slovenija: Mori 3, Grudina 11, Vovk 2, Jerala, Blažič 3, Zdovc Sporer 1, Mikl, Mlakar 17, Najdič, Pintar, Sobočan 8, Bračko, Pahor, Planinšec 9.

BELGIJA - ISLANDIJA 3:0

Nedelja ob 17.00:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

Sreda, 22. avgusta, ob 20.30:

BELGIJA - SLOVENIJA

Sobota, 25. avgusta, ob 20.30:

SLOVENIJA - BELGIJA

Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, vodi prvo mesto, drugo pa v dodatne kvalifikacije.

