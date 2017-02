Zaključni turnir Pokala Spar brez izrazitega favorita

Prvi polfinale in finale na TV SLO 2 in MMC-ju

17. februar 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec tedna je v Domžalah na sporedu zaključni košarkarski turnir Pokala Spar. Polfinalna para sta Union Olimpija – Zlatorog in Krka – Hopsi.

Prvi polfinale bo ob 18. uri s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Drugi polfinale se bo začel ob 20.30. Finale bo v nedeljo ob 17.45 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Finalisti bodo igrali kar štiri tekme v šestih dnevih, po mnenju trenerjev pa izrazitega favorita ni, ker nastopajo ta čas štiri najmočnejše ekipe v državi.

"Že samo dejstvo, da so na finalnem turnirju prve štiri ekipe slovenske lige, kaže, da nas čaka zanimiv in izenačen turnir. Prihajamo po napornem ritmu tekem, vendar ni čas, da bi se s tem obremenjevali. Pripraviti se moramo na sobotno tekmo, obe dosedanji v sezoni s Hopsi sta bili izenačeni. Polzeljani igrajo lepo košarko, so homogena ekipa, nevarna pri metih za tri točke. Kot vsi pa si tudi mi želimo uvrstiti v finale," je ocenil trener Krke Dejan Mihevc in dodal, da je večina njegove ekipe zdrava, le Matej Rojc si je poškodoval zadnjo ložo in bodo šele zvečer videli, kakšna je raven njegove poškodbe.

"Četrtfinalni tekmi s Konjicami sta bili specifični, ker smo imeli bolne nosilce igre, a smo lažje kot druge tri ekipe prišli do zaključnega turnirja. Pred dobrim tednom dni smo igrali s Krko, vendar bo ta tekma specifična. Odločala bo dnevna forma, tudi bolezni. Mi smo bolj načeti, Krka pa je bolj utrujena po prejšnjem dvoboju v pokalu. Žan Kosič in Jakob Čebašek imata zdravstvene težave in bomo šele po večernem treningu vedeli, ali bosta lahko igrala. Sam menim, da je pred nami le ena tekma, polfinale. Šele potem bomo razmišljali o naslednji," je dejal Boštjan Kuhar, trener Hopsov, pokalnih zmagovalcev leta 1996.

Trener Olimpije Gašper Okorn je ocenil, da njegova ekipa ni favorit pred dvobojem z Zlatorogom. "Večjih skrivnosti med našima ekipama ni, se zelo dobro poznamo. Mislim, da mi nismo favoriti, naše možnosti so polovične, 50:50, tudi igrišče je nevtralno. Prepričan sem, da bomo oboji visoko motivirani in da se želimo uvrstiti v nedeljski finale. To bo težka tekma, odločalo bo marsikaj, dnevna forma, trenutni navdih. Imamo željo in voljo, razmišljamo le o Laškem. Mi smo v tej sezoni igrali že več kot 50 tekem, poznamo ritem številnih tekem v nizu, kot so tokrat v pokalu. Žal Devin Oliver ni pripravljen za sobotno tekmo, po dodatnih izvidih pa bodo vedeli, kdaj se nam bo pridružil. Na srečo pa bo že v bližnji prihodnosti na voljo, ker mišica ni strgana," je dejal Okorn.

Ljubljančani so devetnajstkrat osvojili pokal, daleč največkrat med vsemi. Pred nizom slavij Krke, ki so dobili zadnje tri pokale, so bili najboljši nepretrgoma med letoma 2008 in 2013. Zlatorog je pokal dvignil le leta 2004.

"V pokalnem tekmovanju ni absolutnih favoritov. Moram pa reči, da smo imeli težko pot do zaključnega turnirja. Igrali smo z neugodno Rogaško, dvoboj je pustil tudi posledice, vendar verjamem, da bodo fantje dali vse od sebe in pozabili na manjše poškodbe, ker nas le dve tekmi ločita od naslova. Med seboj se zelo dobro poznamo, v zadnjem obdobju smo odigrali nekaj medsebojnih tekem. Igramo na nevtralnem terenu in upamo, da bomo presenetili favorizirano Olimpijo. Ritem je zelo hud, posebej za ekipe, ki imamo na voljo šest, sedem igralcev. Toda sistema si nismo izmislili trenerji, mi moramo pripraviti ekipe, ki pa nimajo časa za regeneracijo v tem tednu. Bomo morali stisniti zobe," je menil Aleš Pipan, strateg košarkarjev Zlatoroga.

