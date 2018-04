Žalgiris po podaljšku do zmage v Pireju

Fenerbahče blestel v prvem polčasu

18. april 2018 ob 23:00

Pirej - MMC RTV SLO

Košarkarji Žalgirisa so na prvi tekmi četrtfinala Evrolige presenetili Olympicos v Pireju. Po podaljšku so zmagali z 87:78. Beno Udrih je prispeval štiri točke in tri skoke.

V dvorani miru in prijateljstva se je zbralo 11.040 gledalcev, ki so videli zelo napeto tekmo. Moštvi sta se v zadnji četrtini vseskozi izmenjavali v vodstvo. Arturas Milaknis je 53 sekund pred koncem zadel izza črte za vodstvo Litovcev z 72:69, a je na drugi strani takoj odgovoril Vasilis Spanulis 37 sekund pred koncem rednega dela. Brandon Davies ni bil natančen, nato pa je Vangelis Mantzaris ob pisku sirene zgrešil trojko za zmago Olympiacosa.

V podaljšku je bil Žalgiris boljši kar s 15:6. Milaknis in Edgaras Ulanovas sta zadela za tri točke (76:80). Zmago sta v zadnji minuti potrdila Paulius Jankunas in Davies.

Fenerbahče je premagal Baskonio iz Vitorie z 82:73. Branilci naslova so bili v prvem polčasu boljši kar s 43:26, prednost pa so nato znali zadržati.

V sredo bo Panathinaikos na drugi tekmi gostil madridski Real.

Četrtfinale, prve tekme:

FENERBAHČE - BASKONIA

82:73 (21:11, 22:15, 22:26, 17:21)

Wanamaker 16, Nunnally in Vesely po 13; Šengelia 16, Beaubois 13.

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS

* 78:87 (23:12, 15:20, 18:21, 16:19)

Spanulis 25, Printezis 12, Papapetrou 11; Davies 21, Pangos 20, Milaknis 16.

* - po podaljšku

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA

98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20)

Rodriguez 22, Hunter 18, Clyburn 14; Šved 22, Vjalcev 21, Gill 14.

PANATHINAIKOS - REAL MADRID

95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23)

James 24, Calathes 11, Denmon in Gabriel po 9; Thompkins 12, Randolph 11, Dončić 10 (iz igre 2/5) v 21 minutah.

Druge tekme, četrtek ob 19.00:

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA 1:0



Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - REAL MADRID 1:0



Petek ob 19.45:

FENERBAHČE - BASKONIA 1:0



Ob 20.15:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS 0:1



Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

A. G.