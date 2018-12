Že videno: Olimpija tudi v Strasbourgu popustila v končnici

Ljubljančani pet minut pred koncem vodili s 65:64

11. december 2018 ob 17:18,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 22:32

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarjem Petrola Olimpije v 8. krogu Lige prvakov ni uspelo presenečenje, saj so v gosteh (pričakovano) izgubili s Strasbourgom, ki je bil boljši z 81:73.

Močno oslabljeni Ljubljančani so se večji del obračuna v Strasbourgu dobro držali. Po prvi četrtini so zaostajali s 23:16, tik pred odmorom so se po petih zaporednih točkah Issufa Sanona približali na 43:37.

Bubnić v 25. minuti poskrbel za prvo vodstvo

Po odmoru je Olimpija hitro izničila zaostanek in v 25. minuti s košem Dražena Bubnića sploh prvič na tekmi povedla (50:49). Sledil je izenačen obračun. Zmaji so v 35. minuti vodili s 65:64, nato pa je Strasbourg naredil delni izid 6:0 za 70:65.

Zmaji pretili do konca

Olimpija je bila blizu še minuto in pol pred koncem, nato pa je najprej 223 cm visoki Senegalec Youssoupha Fall izpod koša zadel za 76:71, po prehitro zapravljenem napadu Luke Šamanića pa je usodo gostov s trojko zapečatil Jarell Eddie (79:71). Sanon je bil s 14 točkami najučinkovitejši pri zmajih.

Olimpija igrala brez Lapornika, Begića, Špana, Rebca ...

Ljubljančani so v Francijo pripotovali brez poškodovanega Mihe Lapornika, ki je na tekmi z Ilirijo prejel udarec v kolk, Mirze Begića, ki potrebuje počitek, in Jana Rebca, ki je počival zaradi bolezni. Igrali niso niti oboleli Jan Špan, Petar Vujačić in Jan Barbarič.

Nikitović: Zelo dobra šola za naše košarkarje

"Zahtevna tekma in zelo dobra šola za naše košarkarje. Dvoboj s SIG Strasbourgom je bil edinstvena izkušnja, saj so nekateri igralci prvič zaigrali v takšni dvorani in pred toliko navijači. Atmosfera za igranje košarke je bila odlična. V dvoboj smo vstopili kot prestrašeni otroci, nato pa smo se v drugem polčasu prilagodili na okolje in vzdušje ter začeli igrati tako v napadu kot tudi v obrambi. Toda SIG Strasbourg je zelo izkušena ekipa, ki izkoristi tvoje napake. Drugi polčas smo odigrali zelo lepo, a ko so domačini zaigrali bolj čvrsto, se nismo uspeli odzvati na njihovo igro. Fantom lahko le čestitam za odlično predstavo in borbo do zadnjega," je dejal glavni trener Petrol Olimpije Saša Nikitović.

Olimpija bo v naslednjem krogu, 18. decembra, gostila Promitheas iz Patrasa.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 8. krog

STRASBOURG - PETROL OLIMPIJA

81:73 (23:16, 20:21, 13:18, 25:18)

Collins 18, Fall 17, Nzeulie 13, Eddie 12, Lang 11; Sanon 14, Badžim 13, Jones 12, Mesiček in Šamanić 11, Bubnić 6, Lazić 4, Kastrati 2.

Prosti meti: 12/18; 12/20

Met za dve: 24/46; 23/41

Met za tri: 7/23; 5/21;

Skoki: 45; 34

BEŠIKTAŠ - BAYREUTH

74:90 (13:19, 24:11, 16:28, 21:32)

PROMITHEAS - OOSTENDE

84:88 (22:21, 24:28, 17:13, 21:26)

Sreda ob 18.00:

NEPTUNAS - VIRTUS BOLOGNA

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 7 7 0 14 PROMITHEAS PATRAS 8 5 3 13 STRASBOURG 8 5 3 13 BAYREUTH 8 4 4 12 ----------------------------------- BEŠIKTAŠ 8 3 5 11 OOSTENDE 8 3 5 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 PETROL OLIMPIJA 8 1 7 9

A. V.