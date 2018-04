Željko Babić ni več trener Gorenja

Babića zamenjal Klemen Luzar

25. april 2018 ob 11:46

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Željko Babić ni več trener članske rokometne ekipe Gorenje Velenje. Vodstvo se je s Hrvatom po četrtem zaporednem porazu v državnem prvenstvu dogovorilo za sporazumno prekinitev sodelovanja.

Na klopi ga bo zamenjal 34-letni Klemen Luzar. Ta bo v velenjskem klubu še naprej ostal tudi koordinator mlajših klubskih selekcij ter trener mladincev.

Slednji so v minuli sezoni brez poraza osvojili drugo ligo, letos pa je že pred zadnjima dvema tekmama jasno, da bodo med prvoligaško konkurenco osvojili eno izmed medalj.

Forma Velenjčanov strmo navzdol

Članska zasedba črno-rumenih se je pred zadnjimi tekmami sezone znašla v sila nezavidljivem položaju. Potem ko je predčasno zaključila tekmovanje v obeh mednarodnih tekmovanjih, je v četrtfinalu slovenskega pokalnega tekmovanja sledil presenetljiv izpad proti Jeruzalemu Ormožu, klavrno pa se je zanjo začelo tudi tekmovanje v državnem prvenstvu. V Ligi NLB za prvaka je bil najprej v Rdeči dvorani boljši Koper 2013, za tem pa so Velenjčane na gostovanjih ugnale še ekipe Krke, Rika Ribnice in preteklo soboto Urbanscapea Loke.

V ligi trenutno na tretjem mestu

Zgolj z 31 točkami, ki jih je osvojilo pred začetkom končnice državnega prvenstva, moštvo Gorenja Velenja trenutno na lestvici Lige NLB za prvaka zaseda tretje mesto. Tik za njim se nahajajo Primorci, ki mu pred nedeljsko medsebojno tekmo na Obali (ob 20.15) za ovratnik dihajo le s točko zaostanka. Do konca sezone velenjskim rokometašem sicer preostaja šest tekem.

Za dobrobit kluba potrebna sprememba

"Članska ekipa se je znašla na točki, ki nam v RK Gorenje Velenje nikakor ne more biti v ponos. S trenerjem Željkom Babićem kljub vsem naporom nismo našli poti, ki bi nas popeljala iz rezultatske krize. Oboji smo se strinjali, da je v dobrobit kluba potrebna sprememba na trenerskem mestu ter se dogovorili za sporazumno prekinitev sodelovanja. Člane bo v prihodnje vodil Klemen Luzar, ki se je z delom v našem klubu že dokazal. Veseli nas, da je pokazal pogum in prevzel vodenje ekipe, s katero bo skušal vsaj delno zakrpati načet ugled. Zavedamo se, da v roki nima čarobne palice, ki bi položaj čez noč obrnila na glavo, a vanj popolnoma zaupamo. Prepričani smo, da premore potrebno znanje in osebnostne lastnosti, ki jih v tem trenutku potrebujemo," je dejal športni direktor Gorenja Velenja Janez Gams.

M. L.